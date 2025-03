Tutto pronto per i primi Internazionali d’Italia Series all’Argentario

Argentario: Presentati oggi in sala del consiglio gli Internazionali d’Italia Series 2025 che si terranno a Porto S.Stefano il 22 e 23 marzo. Presenti il sindaco Arturo Cerulli, l’assessore al turismo e sport Chiara Orsini, Alessandro Enginoli, proprietario di Tommasini, il Direttore Organizzazione Fuoristrada Marco Buzzichelli, Maurizio Rosi Presidente Gruppo Ciclistico Monte Argentario e Domenico Solari, responsabile Gruppo Ciclistico Monte Argentario, Flavio Bucciarelli, Amministratore Delegato di Qarlbo Hospitality.

Internazionali d’Italia Series 2025 sbarca dunque all’Argentario. Un nuovo tracciato e panorami mozzafiato per la nuova sfida del più prestigioso circuito di Cross Country italiano. L’Argentario entra così a far parte del circuito di Internazionali d’Italia Series 2025. Il tracciato che si snoda per circa 3 km all’interno dell’area ex Aeronautica Militare farà infatti da cornice alla seconda tappa dell’edizione di quest’anno. Frutto di un’attenta progettazione che unisce sfida tecnica, spettacolarità e valorizzazione del territorio questa interessante novità segna un traguardo significativo per l’evento e per tutto il movimento della mountain bike italiana.

Dopo anni di esperienza con la Granfondo dell’Argentario, il team organizzativo ha voluto spingersi oltre, progettando un tracciato capace di rispondere ai più alti standard delle competizioni internazionali di Cross Country. L’ispirazione è arrivata dai percorsi più iconici della Coppa del Mondo XCO, con l’obiettivo di creare una gara immersiva, emozionante e competitiva. Il percorso si distingue per la sua conformazione atipica, caratterizzata da un dislivello moderato che lo rende particolarmente fluido. L'ampiezza del tracciato, unita a tratti tecnici ben distribuiti, offrirà molteplici opportunità tattiche, incentivando azioni dinamiche lungo l'intera gara. Il mix di terreno variegato, che alterna sezioni compatte a tratti rocciosi e sconnessi, metterà alla prova non solo la resistenza fisica, ma anche la capacità di guida degli atleti, rendendo la competizione imprevedibile e selettiva. Oltre a garantire uno spettacolo assicurato per gli spettatori. Il pubblico potrà assistere ad un entusiasmante gara grazie a molti punti spettacolari concentrati in un’area ristretta, dove rock garden, drop e salite tecniche esalteranno le abilità degli atleti, rendendo la competizione ancora più avvincente. L’inserimento del nuovo tracciato nel circuito internazionale rappresenta un passo importante verso una possibile candidatura come tappa di Coppa del Mondo in futuro.

Come previsto dal format dell’evento, la domenica il percorso sarà a disposizione della competizione nazionale giovanile, ma anche della gara amatoriale che aprirà la giornata. Numerose le richieste di partecipazione ricevute, ad oggi si contano 100 per sabato 22 e 160 per la domenica Da segnalare un evento collaterale organizzato nei due giorni degli Internazionali, in piazza dei rioni Coldiretti con Campagna Amica allestirà stand con prodotti tipici locali e per i più piccoli una Fattoria Didattica.