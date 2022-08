Tutto pronto per Festival A veglia, con il Teatro del baratto Manciano

Mnaciano: "In giro per festival. Guida nomade agli eventi culturali. Festival di pensiero, letteratura, musica, teatro, cinema e arte in Italia". La Guida, curata da Oliviero Ponte Di Pino e Giulia Alonzo dell’associazione culturale TrovaFestival, per Altreconomia edizioni e con la prefazione di Paolo Fresu, è una vera e propria mappa che racconta oltre 300 festival, eventi di pensiero, filosofia, letteratura, musica, teatro, cinema, arti di strada, ambiente e molto altro.

Una celebrazione della bellezza dell'incontro, in un periodo di distanze fisiche e sociali. Il libro cita anche Manciano e l'esperienza ormai più che decennale del Festival A veglia. Teatro del baratto che grazie alla direttrice artistica Elena Guerrini ha portato sul nostro territorio artisti e spettacoli di rilievo internazionale con una formula innovativa che privilegia la partecipazione la riscoperta di angoli nascosti, il teatro di strada e l'economia del dono e del baratto. Sarà presente il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune di Manciano Luca Manini.

L'evento è realizzato con la collaborazione logistica della Biblioteca Comunale "Antonio Morvidi" Manciano. L'ingresso è libero e gratuito.