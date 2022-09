Attualità Tutto pronto per “Cavalli d’Autunno”, con artisti dell’equitazione e spettacoli 16 settembre 2022

Redazione Al via sabato 17 settembre alle 17:00

Tuscania: Tutto pronto per “Cavalli d’Autunno”. L’iniziativa che si svolgerà a Tuscania sabato 17 e domenica 18 settembre sarà ricca di appuntamenti e di incontri con i grandi artisti dell’equitazione. Saranno, infatti ospiti, dell’evento organizzato dall’Asd Le Doganalle - centro di equitazione e stazione di monta specializzato per la razza Maremmana ed altri soggetti degli Stud Book Mipaaf attivi sul territorio - David Jimenez Romero da Madrid, Sofia Bacioia direttamente dal tour tedesco di Cavalluna, Tommaso Righi campione italiano di monta da lavoro tradizionale, il Team Valentino Testa e la monta vaquera, Andrea Galuppi con i suoi volteggi. E ancora i cavalli Mipaaf presentati da Carlo Baccelloni, Gianluca e Michela Galuppi, i cavalieri Maremmani. Non mancheranno nemmeno i ragazzi dell'Asd Le Doganelle. Si partirà sabato 17 settembre alle 17 con il saluto istituzionale delle autorità e l’apertura di stand gastronomici e di artigianato locale. A seguire i primi spettacoli equestri di volteggio, acrobazie a cavallo, dressage, monta spagnola anche con tanti artisti. Per i più piccoli anche l’occasione del “battesimo della sella”. Domenica 18 settembre il ricco programma prenderà il via al mattino con le dimostrazioni di addestramento classico e attitudine e lavoro con puledri, battesimo della sella ed esibizioni equestri che proseguiranno anche nel pomeriggio. L’iniziativa è stata organizzata da Asd Le Doganale in collaborazione e con il contributo del Mipaaf, con il contributo di Comune di Tuscania, Bcc Roma e il patrocinio di Camera di Commercio Rieti e Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, Fise, Fitetrec-Ante. L’appuntamento è a Tuscania in località Pratino.

