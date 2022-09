Tutto pronto per “A Spasso nel Medioevo…Sulle orme del Grifone”

Grosseto: Tutto pronto per la prima giornata dell’evento organizzato dall’Assessorato alle Tradizioni Popolari in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Si comincia giovedì 15 settembre alle 17.30, con l'inaugurazione del mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio, che occuperanno 16 stand fra Piazza Duomo e Piazza Dante. Il mercato è gestito dal Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Grosseto, attraverso la sponsorizzazione di Conad, Banca Tema e Acquedotto del Fiora. Nella stessa giornata prendono il via i laboratori per bambini a tema medievale presso il Giardino dell'Archeologia, a cura della Coop.va Le Orme, e le perfomance teatrali dell'Associazione culturale Teatro Studio nelle vie del centro e in Piazza Dante. Queste attività saranno presenti per tutta la durata dell'iniziativa.







“A Spasso nel Medioevo…Sulle orme del Grifone”, prosegue anche nelle giornate del 16 e 17. Venerdì 16 in orario pomeridiano e sabato 17 settembre in notturna sarà la volta delle compagnie storiche della provincia con circa trecento figuranti che sfileranno lungo un percorso che partirà dal Cassero, passerà da Via Saffi, Via Andrea da Grosseto e Via Montebello, entrerà in Corso Carducci fino ad arrivare in Piazza Dante: qui le compagnie verranno presentate una ad una e gli sbandieratori e i tamburini potranno effettuare l'esibizione finale. Parteciperanno la Società dei Terzieri di Massa Marittima e le compagnie di Batignano, Roccatederighi, Gavorrano, Scarlino, Scansano, Paganico, Santa Fiora. Anche Grosseto avrà il suo primo nucleo di corteo storico con 7 figuranti che impersonificano personaggi del periodo risalente al 1328, dove si narra il passaggio di Lodovico il Bavaro davanti alla città e il suo tentativo di assalto che venne respinto. Collaborano anche i ristoranti e i locali del centro cittadino che faranno da corollario per tutta la 'tre giorni' di festa e offriranno menu a tema medievale o improntati alla tradizione gastronomica maremmana.

La manifestazione ha il duplice scopo di riunire l'attività delle varie compagnie storiche del territorio, con la città capoluogo che in questo caso si fa portavoce di tutte le realtà, per esaltare la rappresentatività e le peculiarità di ciascuna. Inoltre si sottolinea l'importanza di valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio attraverso la partecipazione di aziende che operano per la salvaguardia e la tutela di un patrimonio agroalimentare ed enologico 'a chilometro 0'.

L'evento è decisamente inserito a pieno titolo nel piano strategico della cultura del Comune di Grosseto e passa anche attraverso la promozione delle attività produttive locali, con l'auspicio che tale iniziativa possa diventare appuntamento annuale e una festa per tutto il territorio provinciale.





IL PROGRAMMA GENERALE

Giovedì 15 settembre 2022

17.30 Piazza Dante. Inaugurazione con apertura degli stand enogastronomici delle eccellenze del territorio

18.00-19.30 Giardino dell'Archeologia. Laboratori per bambini a tema medievale

18.00-19.30 Teatro Studio. Perfomance teatrale itinerante per le vie cittadine

21.00-22.00 Teatro Studio. Perfomance teatrale in Piazza Dante

Venerdì 16 settembre 2022

10.00 Piazza Dante. Apertura degli stand enogastronomici

17.00-18.30 Giardino dell'Archeologia. Laboratori per bambini a tema medievale

17.00-18.30 Teatro Studio. Perfomance teatrale itinerante per le vie cittadine

18.30 Sfilata storica con le compagnie del territorio provinciale ed esibizione in Piazza Indipendenza e Piazza Dante

21.00-22.00 Teatro Studio. Perfomance teatrale in Piazza Dante.

Sabato 17 settembre 2022

10.00 Piazza Dante. Apertura degli stand enogastronomici

17.00-18.30 Giardino dell'Archeologia. Laboratori per bambini a tema medievale

18.00-20.30 Teatro Studio. Perfomance teatrale itinerante per le vie cittadine

21.00 Sfilata storica con le compagnie del territorio provinciale ed esibizione in Piazza Indipendenza e Piazza Dante

IL PROGRAMMA DEL TEATRO IN CITTA'

GIOVEDI' 15 SETTEMBRE

18.00-19.30

PERFORMANCES TEATRALI ITINERANTI PER LE VIE DEL CENTRO

Teatro di Cantastorie: leggende e fatti storici del Medioevo, locali, raccontate per immagini, canto, musica, recitazione

TITOLI

Elena di Travale, Brandani Ilario (il Negromante), San Guglielmo di Malavalle, Storia di un assedio (Lodovico il Bavaro), Federico Barbarossa, La leggenda del Cotone (il Ballo Angelico)

21.00-22.00

SPETTACOLO TEATRALE, STANZIALE, PIAZZA DANTE

Prosa: personaggi, vicende e fatti storici, narrati, interpretati e drammatizzati, con accompagnamento musicale dal vivo

VENERDI' 16 SETTEMBRE

17.00-18.30

PERFORMANCES TEATRALI ITINERANTI PER LE VIE DEL CENTRO

Teatro di Cantastorie: leggende e fatti storici del Medioevo, locali, raccontate per immagini, canto, musica e recitazione

21.00-22.00

SPETTACOLO TEATRALE, STANZIALE, PIAZZA DANTE Prosa: personaggi, vicende e fatti storici, narrati, interpretati e drammatizzati, con accompagnamento musicale dal vivo

SABATO 17 SETTEMBRE

18.30-20.30

PERFORMANCES TEATRALI ITINERANTI PER LE VIE DEL CENTRO

Teatro di Cantastorie: leggende e fatti storici del Medioevo, locali, raccontate per immagini, canto, musica, recitazione

Luca, Pierini, Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi, Daniela Marretti (voci e narrazioni) Simona Gatto e Davide Gazzato (canto, ghironda, cornamusa, percussioni, flauti e liuto), Claudia Wilde (tableaux), Mario Fraschetti (ricerche, testi e regia).

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI PER BAMBINI AL GIARDINO DELL'ARCHEOLOGIA

15 SETTEMBRE

17.00-19.30

Tornei e giochi medievali

E’ importante il gioco per i ragazzi! Ben lo sapevano nel Medioevo e specie dal XIV sec., quando cominciano ad apparire affreschi e sculture nei castelli e palazzi nobiliari aventi per soggetto il "gioco del bambino". Giochi di abilità o di fortuna li ritroviamo a volte intatti fino ad oggi. Ecco alcuni che proporremo presso la nostra postazione dove, sorteggiati saranno animati dai piccoli avventori. I giochi possono essere a squadre e non, come allenamento o come torneo:

• Il filetto e la morra

• Corsa con i cerchi

• Percorso con animellas (con noccioli di frutti)

• Gioco ad ruellas (con dischi e monete)

• Il giro ad zurlos (trottole)

• Percorso con i trampoli

• La zara (gioco con i dadi e ossicini)

16 settembre orario

17.00-19.30

Caccia al tesoretto del convento

Attraverso lo story telling tematico i ragazzi saranno coinvolti in una serie di prove sensoriali, fisiche e di intelletto, e così saranno guidati alla conoscenza di piante, di storia, di cibi e tradizioni del Medioevo. Obiettivo, raggiungere l’indizio finale: una mappa del Giardino dell’Archeologia che porterà ad un vero e proprio tesoro come ricordo della partecipazione.

(monetine simil-antiche o sacco di gustosa frutta e biscotti tradizionali da condividere). Da fare a gruppi di minimo 4 bambini. Laboratorio fisso di riconoscimento sensoriale e disegno dorato per bambini piccoli “di passaggio”.

17 settembre

17.00-19.30

Delle erbe magiche e unguenti

Laboratorio di riconoscimento di erbe officinali medievali secondo la tradizione popolare attraverso quiz, mimi, storie e leggende. Elaborazione di un vasetto di unguento “magico” personalizzato da portare a casa come ricordo dell’iniziativa. Laboratorio fisso di riconoscimento sensoriale e disegno profumato per bambini piccoli “di passaggio”.