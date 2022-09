Tutto pronto a Vasanello per "Le Vie del Gusto"

Vasanello: Conto alla rovescia, a Vasanello, per “Le Vie del Gusto – Cibo, cultura e tradizioni”, uno degli appuntamenti più attesi di fine estate Dal 30 settembre al 2 ottobre, venerdì e sabato a cena e domenica a pranzo: sarà un intero weekend alla scoperta di sapori dimenticati e piatti caratteristici.





I visitatori, passeggiando da una cantina all’altra, potranno godere di scorci suggestivi ed atmosfere di una volta, gustando specialità culinarie realizzate secondo le antiche ricette: dall’antipasto all’italiana alla pasta e ceci, dalla polenta grigliata con ragù alla porchetta ed insalata per finire con i tradizionali dolcetti secchi, il tutto a 23 euro.

L’edizione di quest’anno prevede una novità: nel punto in cui sono situate le varie postazioni, ci sarà un tableau descrittivo delle caratteristiche storiche ed artistiche. Per l’occasione sarà aperto anche il Museo della Ceramica. Domenica 2 ottobre, inoltre, si terrà, in concomitanza, il Trail delle Nocciole organizzato dall’asd AT Running con il patrocinio del Comune. Un itinerario di 15 km sui percorsi degli Etruschi, tra colline e campagne. (per info ed iscrizioni

https://bit.ly/3Rma6dc, atrunning@atrunning.it, Antonio. 328 902 4062)

L’appuntamento con Le Vie del Gusto, percorso itinerante enogastronomico tra piazze e cantine, è dal 30 settembre al 2 ottobre a Vasanello per riscoprire i sapori della tradizione e le vecchie cantine del borgo, in una formula unica di gusto e suggestione. L’evento, alla quindicesima edizione, è organizzato dalla Classe 1982, guidata da Alessio Pace, con il patrocinio del Comune.