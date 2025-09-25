Tutto pronto a Pomarance per l’edizione 2025 della Green Fondo Paolo Bettini

Il cuore caldo della Toscana si prepara a fare festa il 27 e 28 settembre tra griglie, geotermia e pasta party collettivo.

Pisa: È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione della Green Fondo Paolo Bettini - La Geotermia. Pomarance si prepara ad accogliere ciclisti e appassionati per un intero weekend all’insegna dello sport e del divertimento. In programma per domenica 28 settembre, l’evento rappresenta un’occasione speciale per celebrare la chiusura della stagione agonistica. Gli spettacolari percorsi immersi nell’area geotermica offriranno emozioni uniche a tutti coloro che parteciperanno, pedalando al fianco del pluricampione del mondo e olimpico Paolo Bettini.

Sempre tre i percorsi tra i quali scegliere - Light, Classic, Marathon. Non mancheranno le occasioni di scoprire i sapori del territorio tramite gli immancabili punti di ristoro con specialità e prodotti tipici locali. La grande novità di quest’anno saranno le Putizze geotermiche che faranno da sfondo al tradizionale ristoro del Lampredotto cucinato da Cesare del Bar Ganesh 0588 di Pomarance.

La festa comincerà già da sabato pomeriggio dove i più piccoli potranno cimentarsi con la gimkana, nelle aree esterne allo Spazio Savioli. All’interno potrà essere ritirato il pacco gara. Poche ore dopo toccherà a Paolo Bettini aprire ufficialmente le griglie insieme ai suoi ospiti e inaugurare la tradizionale Cena del Ciclista. Per partecipare, è necessario prenotare al numero +39 340 7716905.

La serata proseguirà con musica dal vivo al bar Ganesh.

La partenza di domenica invece è prevista alle ore 9. Al termine della manifestazione, i partecipanti potranno rifocillarsi al tradizionale pasta-party.

Pomarance aspetta dunque i ciclisti domenica 28 settembre, per un altro grande evento che unisce amicizia, sport e divertimento il tutto nello straordinario contesto del territorio geotermico.