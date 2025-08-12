Tutto il “sentimiento latino” con il Festival Music & Wine

Presso la chiesa di Batignano si esibisce il Duo Volver con il mezzosoprano Callegaro e la chitarrista Tessari. La Pro Loco di Batignano offre il rinfresco e la degustazione dei vini

Batignano: Undicesimo appuntamento, l’ultimo di Agosto in attesa poi della ripresa a Settembre, del Festival internazionale “Music & Wine” che fa tappa questa volta presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Batignano mercoledì 13 agosto alle 21,15 con lo spettacolo “Sentimiento Latino”.

A salire sotto i riflettori del festival toccherà questa al Duo Volver composto dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari con un interessantissimo e raffinato omaggio alla musica colta di Brasile e Argentina attraverso autori famosi quali Paurillo Barroso, Miguel Kertsman, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Heitor Villa-Lobos, Laurindo Almeida oltre a brani della tradizione brasiliana. Un viaggio sentimentale carico di nostalgia ed intime emozioni, quello delle due musiciste Veronesi, che si snoda da brani famosissimi quali “Alfonsina y el mar” di Ramirez, il tango “Volver” di Gardel e “Cançao do Amor” di Villa-Lobos fino ai “choros” tradizionali del Brasile. Le componenti del Duo sono due artiste con alle spalle un’intensa attività concertistica, sviluppata in ambiti molto diversi e specialistici che hanno arricchito questo connubio artistico rendendolo versatile nei programmi ma rigoroso nell’aspetto stilistico e interpretativo. La chitarra, nello sterminato repertorio per canto solistico accompagnato, ha sicuramente un posto privilegiato con composizioni originali e innumerevoli trascrizioni, un amplissimo panorama che attraversa i secoli e in cui è sempre presente l’ambivalenza tra musica colta e popolare: per questo il duo intende ricercare e approfondire questo repertorio valorizzandone le mille sfaccettature e proponendo programmi tematici che accompagnino il pubblico in percorsi attraverso il tempo e gli stili. Anche questa volta quindi il Festival propone uno spettacolo estremamente accattivante e da non perdere, che sarà reso poi ancora più piacevole dal rinfresco e dalla degustazione dei vini dell’Azienda Ricci di Fonteblanda che saranno offerti dalla Pro Loco di Batignano.

Come per gli altri eventi estivi del Festival, anche questa volta l’ingresso è gratuito senza necessità di prenotazione. Dopo la pausa di agosto, il festival riprenderà sabato 13 settembre con un interessante concerto di violino e pianoforte presso le Terme Leopoldo II a Marina di Grosseto.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).



