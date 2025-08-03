“Tutto” Finardi sul palco della Rocca pisana

Scarlino: Ancora pochi posti disponibili per assistere alla tappa del concerto del 4 agosto che ripercorre i 50 anni di carriera del cantautore nell’ambito della rassegna “Castello d’autore”. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne e sul sito 18tickets.it

È il “Miglior artista indipendente dell’anno” come ha decretato il Meeting degli indipendenti e, per questo, per questo riceverà la Targa Mei il prossimo mese di ottobre a Faenza; sta portando in tour un album “Tutto” con cui celebra i 50 anni di una carriera straordinaria e si appresta a registrare il tutto esaurito anche in questa tappa maremmana: è Eugenio Finardi, artista, autore ed editore, che sarà in concerto lunedì 4 agosto alla Rocca pisana di Scarlino (Grosseto) per la rassegna “Castello d’autore”, promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte spettacoli.

Sono pochi i posti ancora posti disponibili per assistere alla tappa del tour “Tutto ’75-‘25” acoustic duo che avrà inizio alle 21.15 e permetterà al pubblico di rivivere mezzo secolo di carriera e apprezzare i nuovi undici pezzi contenuti nell’album autoprodotto “Tutto”, il ventesimo disco di inediti del grande cantautore. Brani che raccontano la complessità del presente e le domande universali dell’esistenza con coraggio, profondità e libertà espressiva, elementi che da sempre contraddistinguono il lavoro di Finardi. Un’opera intensa e contemporanea, nata dal lavoro con il produttore e musicista Giovanni “Giuvazza” Maggiore.

Sul palco della Rocca pisana, quindi, Eugenio Finardi, accompagnato dalla chitarra e dei cori di “Giuvazza”, darà un assaggio di questo suo ultimo lavoro, senza dimenticare i brani che sono stati vere e proprie pietre miliari della sua carriera e del cantautorato italiano. Dopo il successo di “Euphonia suite”, con ottanta date in tre anni, e il tour invernale di “Voce umana”, Finardi propone uno spettacolo con le più significative canzoni del suo vasto repertorio, pensato per emozionare gli spettatori, con atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili. La voce di Finardi, con il passare degli anni, è diventata uno strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere sentimenti profondi attraverso testi che toccano temi universali, senza dimenticare la spontaneità e la capacità di instaurare un autentico dialogo con il pubblico, rendendo ogni tappa del tour un’esperienza unica.

I biglietti per la tappa scarlinese del tour “Tutto ’75-‘25”, al costo di 25 euro più diritti di prevendita, sono disponibili sul circuito TicketOne o sul sito https://www.18tickets.it/. La rassegna “Castello d’autore” prosegue martedì 5 agosto, sempre alle 21.15, con il concerto del Sestetto d’archi dell’Ort, Orchestra Toscana. Per maggiori informazioni: info@adartespettacoli.it

