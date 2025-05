“Tutto è Vita Onlus” lancia un corso gratuito di maglia

Un filo che unisce dignità, creatività e nuove opportunità di lavoro

Grosseto: Parte oggi una nuova e preziosa iniziativa firmata Tutto è Vita Onlus, l’associazione impegnata da anni nella lotta contro la violenza sulle donne. In collaborazione con il salone di bellezza “Semplicemente Donna”, prende il via un corso gratuito di lavoro a maglia rivolto a chi desidera imparare un mestiere artigianale con potenzialità occupazionali concrete.

A guidare il percorso sarà la professionista Maria Neve Salvatore, esperta del settore, che metterà le sue competenze al servizio delle partecipanti per trasmettere tecniche, passione e spirito creativo. L’iniziativa vuole offrire alle donne, in particolare a quelle che stanno ricostruendo la propria vita dopo esperienze di violenza, uno spazio sicuro dove imparare, condividere e guardare al futuro con speranza.

Il corso si svolgerà tutti i lunedì del mese di maggio, dalle 15:00 alle 17:30, presso il salone Semplicemente Donna in via Pinturicchio 22, Grosseto, un luogo che ha già dimostrato grande sensibilità, partecipando in passato a progetti solidali dedicati al reinserimento e all’autonomia delle donne.

Attraverso la maglia artigianale, le partecipanti potranno non solo apprendere un mestiere, ma anche avviare, eventualmente, piccoli progetti imprenditoriali o di micro-produzione. L’arte del creare con le proprie mani diventa così strumento di emancipazione e riscatto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 331.2316884.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle attività dell’associazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.tuttoevita.it