Tutti uniti per l'ambiente: con Estate Clean si pulisce la Fiumara

Il 26 giugno l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci ha partecipato alla giornata dedicata alla pulizia della Fiumara a Marina di Grosseto.



Marina di Grosseto: Questa giornata, inserita all’interno dell’iniziativa “Estate Clean”, ha permesso, anche attraverso l’utilizzo di kayak, di rimuovere in sicurezza molti rifiuti speciali, tra cui alcuni pneumatici di vetture e dei pericolosi frammenti di eternit all’interno della pineta che sono stati portati via con le dovute precauzioni.

“Si tratta di un’iniziativa importante organizzata da CISOM Gruppo Grossetano e ARCI pesca Grosseto che ringraziamo caldamente per aver reso possibile questa giornata. Siamo orgogliosi di aver collaborato per rendere questo progetto attuabile così da riuscire a mantenere la nostra costa pulita, rimuovendo tanti rifiuti dannosi per l’ambiente e per l’ecosistema – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci”.