Tutti per Manciano: "Scaduta la concessione, il parcheggio è fermo da mesi"

Manciano: «Il Sindaco Morini è senza pudore - si legge nella nota del gruppo consiliare "Tutti per Manciano" -, lascia piombare il parcheggio delle Cascate del Mulino nel caos durante le feste e annuncia sul giornale che sta lavorando ad un progetto, peccato che l’avvio del procedimento è fermo in comune da quasi un anno.



Dal 1 gennaio, l’area di sosta improvvisamente è gratuita e senza gestione. Le colonnine per il pagamento sono incelofanate e persino i cestini per l’immondizia risultano smontati. Gli operatori che erano stati assunti per la sorveglianza non ci sono più. I lavori necessari per motivi di sicurezza, richiesti da mesi anche dalle forze dell'ordine, non risultano effettuati e il Sindaco fa orecchie da mercante. Nessuna struttura ricettiva convenzionata è stata avvertita del cambiamento durante le feste e il parcheggio si è trasformato in un’area di sosta abusiva per camper senza servizi e senza attrezzature, correndo il serio rischio di inquinamento in un’area molto delicata anche dal punto di vista ambientale. Inoltre il danno economico senza precedenti creato all’area attrezzata esistente prima dell’arrivo della bassa stagione, ha un retrogusto molto amaro di chi vuole mettere in ginocchio chi regolarmente fa impresa e garantisce occupazione nel nostro territorio».





«Lasciare un’area del genere senza una regolamentazione controllata - continua la nota -, è un atto irresponsabile. Quale amministrazione pubblica lascia scadere un servizio nella serata dell’ultimo dell’anno senza preoccuparsi di cosa accade dal giorno successivo?

Invitiamo Morini a dire la verità ai cittadini e di non nascondersi dietro a continue elencazioni di intenzioni, che troppo spesso non sono correlate né da atti, né da tempistiche certe.

A questo punto per quanto riguarda il progetto del parcheggio, ci viene il dubbio che il Sindaco non sia informato correttamente e quindi gli ricordiamo che da settembre il gruppo di opposizione sta aspettando che l’assessore Marco Galli porti in commissione urbanistica le osservazioni della Regione Toscana.

Il gruppo consiliare di minoranza il 3 di gennaio ha presentato un’interrogazione consiliare in merito alla vicenda e renderà pubblica la documentazione non appena saranno pronte tutte le carte».