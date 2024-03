“Tutti insieme per Abio”, appuntamento domenica 10 marzo al Moderno

Grosseto: Appuntamento domenica 10 marzo al Teatro Moderno alle 21.00 con “Tutti insieme per Abio”, lo spettacolo musicale promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con l'Associazione per il bambino in ospedale che, dal 2004, è impegnata nel fornire supporto e assistenza ai bambini che si trovano a vivere un percorso ospedaliero, nonché alle loro famiglie.



Una serata imperdibile in cui la musica si unisce alla solidarietà allo scopo di raccogliere fondi per il progetto “Il bambino al centro”, promosso dalla stessa associazione e finalizzato all’umanizzazione pittorica dei nuovi reparti di pediatria e di neonatologia dell’Ospedale Misericordia.

A esibirsi sul palco del Moderno saranno tre importanti gruppi di musicisti grossetani: il gruppo Musica da Ripostiglio, composto da Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli e Emanuele Pellegrini; il trio Goinba, formato da Alessandro Golini, Stefano Indino, Paolo Batistini; il duo Leonardo Marcucci & Jole Canelli. Ospite speciale della serata anche Stefano De Sando, attore e doppiatore ufficiale di Robert De Niro. Lo stesso sarà accompagnato dai musicisti Claudio Del Signore e Nora Morellini.

“Un' iniziativa di grande valore umano – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore alla Cultura Luca Agresti e l'assessore al Sociale Sara Minozzi –, che la nostra Amministrazione comunale è ben felice di poter supportare. Musica e sociale si uniscono per sostenere una causa fondamentale quale l'umanizzazione dei reparti dell'Ospedale Misericordia, che contribuirà a creare un ambiente più accogliente e confortevole per i bambini ricoverati e per le loro famiglie. Siamo dunque orgogliosi di sostenere il progetto e ringraziamo tutti coloro che vi parteciperanno, in primis i volontari Abio, risorsa preziosissima del nostro territorio. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi, contribuendo a rendere questa serata un successo”.

Viva soddisfazione anche da parte della presidente dell'associazione Abio Grosseto Stefania Guarrera che commenta: “Siamo grati per il sostegno e l'impegno della comunità grossetana nel sostenere la nostra missione di assistenza ai bambini e alle loro famiglie. L'evento non solo ci permetterà di raccogliere fondi vitali per continuare il nostro lavoro, ma ci darà anche l'opportunità di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire un'assistenza completa e umanizzata ai nostri piccoli pazienti. A oggi abbiamo raccolto oltre 80mila euro. Una somma importante frutto della collaborazione, ormai consolidata, tra enti pubblici, imprese private e cittadinanza”.

I biglietti, dal costo di 18 euro, sono disponibili per l'acquisto presso la libreria Polomar in piazza Dante, l'edicola La Pace nell’omonima via e la libreria Altrimondi in via Albereta (Follonica). Sarà,inoltre, possibile acquistarli presso la biglietteria del Teatro Moderno due ore prima dell'inizio dello spettacolo.