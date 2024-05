Tutti in sella alla bici: a Castiglione della Pescaia torna Bicincittà

Castiglione della Pescaia: Torna a Castiglione della Pescaia Bicincittà, la pedalata ecologista organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Grosseto.



Il percorso sarà quello tradizionale che attraversa il paese con partenza e ritorno in Piazza Garibaldi dove saranno consegnati gadget, premi gara per i partecipanti e una ricca colazione per tutti.

Appuntamento domenica 12 maggio, con partenza alle 9:30, per una giornata all'insegna della salute, del divertimento e della condivisione.

Lo scopo dell’iniziativa di Uisp è quello di promuovere la mobilità alternativa e la cultura urbana attraverso eventi sportivi rivolti alle famiglie, con l’opportunità di riappropriarsi di spazi urbani spesso troppo trafficati.

Quest’anno l’evento è patrocinato anche da Fiab (Fedeazione Italiana ambiente e bicicletta) proprio per il suo valore di promozione della bici come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile, in linea perfetta con la politica dell’Amministrazione comunale da sempre attenta ad incentivare la mobilità sostenibile, lo sport all’aria aperta, il turismo sportivo e il salutare benessere di questa attività.

L’amministrazione comunale castiglionese sposa con grande entusiasmo gli eventi che abbracciano un’intera comunità come questo che si rivolge a partecipanti di tutte le età.