Tutti in pista con Tony Manero: arriva la Molino "La febbre del sabato sera"

Grosseto: Torna l’appuntamento con i film musicali al Molino Hub sulle Mura di Grosseto (via del Molino a Vento). Domani, mercoledì 16 luglio a partire dalle 20.45 doppio appuntamento sulle note della disco music. Per il ciclo, Lo schermo raccontato, realizzato da Legambiente Festambiente, Clan, Kansassiti, Chiasso!Cult, con il contributo del Comune di Grosseto, si parlerà de “La storia della disco music” attraverso le pagine del libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano che saranno introdotti da Mirko Guerrieri e Edoardo Checcacci. Per la prima volta in Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socio-culturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue radici afro, R&B, soul, funk fino alle contaminazioni con l’elettronica dell’Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla prima Italo Disco, approfondendo il proliferare delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale della club culture e trampolino di lancio dei nuovi ministri del suono, i DJ e i loro vinili.

A seguire Alessio Brizzi ci accompagnerà alla visione del film “La febbre del sabato sera” di John Badham per immergersi nel mondo di Tony Manero. Un’icona, una colonna sonora esplosiva che ha trasformato il ballo in ribellione. L’energia pura che ha definito un’epoca. Sullo sfondo di una New York livida e marginale, il ballo, per l’italoamericano Tony Manero, interpretato da John Travolta, è strumento di riscatto sociale e morale. Le sue movenze irresistibili tra i colori pop della pista da ballo e la colonna sonora composta dai Bee Gees ne hanno fatto uno dei film musicali di maggiore successo di sempre, un vero e proprio culto che ha impresso un segno indelebile nella storia del cinema e del costume.

Prossimo appuntamento con i film musicali, il 30 luglio con “Pink Floyd - The wall” di Alan Parker.

Ingresso con tessera Clan o Kansassiti (si può fare direttamente sul posto).