Tutti in piazza per la Settimana della Disabilità

Grosseto: Si è conclusa ieri la Settimana della Disabilità, promossa dalla Consulta comunale della disabilità di Grosseto insieme all'Amministrazione. Ieri pomeriggio in piazza Dante, Croce rossa italiana, Ph Humanitas e Misericordia di Grosseto hanno dato vita a dimostrazioni di primo soccorso alle persone fragili: un'opportunità per sensibilizzare, educare e promuovere l'inclusione. Si ringrazia Usl sud-est Grosseto e il Sds Coeso per aver supportato l'iniziativa.



