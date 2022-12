Cultura & spettacolo Tutti in piazza il 31 dicembre con la musica del Kartika Club 30 dicembre 2022

Il 1° gennaio 2023 si terrà il tradizionale concerto del primo dell'anno

Santa Fiora: Sabato 31 dicembre, a Santa Fiora, tutti in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 22 e 30 per la grande festa dell'ultimo dell'anno organizzata da Comune e pro loco in collaborazione con il Kartika Club. La serata sarà animata dai Dj del Kartika: DJ Imbo e DJ Leto e da Freddy the voice, che faranno ballare tutti fino a tarda notte. Domenica 1° gennaio, alle ore 17 e 30, al Teatro Camilleri, si terrà il tradizionale concerto del primo dell'anno della Filarmonica Gioberto Pozzi, diretta dal maestro Daniele Fabbrini, dal titolo Sinfonia Svelata, un viaggio nella storia delle ouverture e dei preludi di famose opere classiche. Info: https://www.ticketsms.it/en/event/TVuWGJ6T - filarmonicapozzi@gmail.com per prenotazioni





