Tutti in giro in bici per la Maremma con la Casa del Ciclo di Orbetello

E' tempo d'avventure d’autunno! Le giornate si tingono di colori caldi, le campagne maremmane rallentano il ritmo e gli e-Bike tours della Casa del Cicli di Orbetello diventano il modo migliore per viverle da vicino.

Orbetello: Tra colline dorate e strade sterrate, con tappe in aziende agricole e cantine, ogni uscita è un incontro con sapori autentici e storie del territorio. Da questa domenica 5 ottobre la Casa del Ciclo di di Orbetello propone pedalate alla portata di tutti con le e-bikes con degustazioni e soste gourmet anche inedite, emozioni genuine tra natura e tradizione. Artemare Club, che lo scorso ha ospitato per una visita della propria sede a Porto Santo Stefano con un drink un bellissimo gruppo di donne e uomini con le e-Bike guidato dai responsabili della Casa del Ciclo e loro collaboratori, invita a scoprire il calendario completo degli eventi e prenotare uno o più tour riportati nella foto digitandohttps://lacasadelciclo.it/e-bike-tours-autunno-2025 e telefonando ai numeri 3533324665 – 0564867790



