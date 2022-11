Tutti i risultati delle partite del settore giovanile della Pallacanestro Grosseto

Grosseto: La tre giorni della PGR si chiude lunedì sera con un successo netto dell’UNDER 17 GOLD nella sfida al vertice con Vela Basket Viareggio. Il risultato finale di 69-49 è frutto di una ottima seconda parte di gara in cui i ragazzi di Coach Di Patria prendono il largo dopo la pausa lunga, affrontando da manuale la difesa a zona dei versiliesi. Minuti sul campo per tutti gli iscritti a referto, compresi i 3 giovani 2008 che si sono comportati molto bene pur avendo a che fare con avversari più esperti. Miglior marcatore: Ginesi 18 punti.



Ancora una battuta d’arresto per gli UNDER 17 SILVER che, ospiti di un Argentario degno della categoria superiore, non riescono ad andare oltre il 96-32. Da segnalare l’infortunio di Martini ad inizio partita senza il quale la squadra avrebbe avuto più chanches. Migliori marcatori: Bernardi e Scali con 9 punti.

Gli Under 15 ospitando Massa e Cozzile centrano la terza vittoria in questo campionato. Dopo una partenza contratta per entrambe le squadre i grossetani prendono in mano le redini del gioco nella seconda frazione con buone soluzioni. Nell’ultima frazione di gioco i maremmani gestiscono con tranquillità e blindano il risultato a loro favore, conquistando una meritata vittoria con il risultato finale di 77-52. Top Scorer Bisanti con 30 punti.

Gli UNDER 14 ELITE sbancano il difficilissimo campo di Prato sponda Dragons per 57-72. Partita in cui due infortuni in 30 secondi (prima a Favetta e poi a Pegoraro) hanno limitano parecchio le rotazioni permettendo a Prato di rifarsi sotto all'intervallo ma la difesa grossetana, alzando il livello nella ripresa, ha concesso solo 8 punti ai padroni di casa nel terzo quarto, +13 al 30° ed avversari tenuti a distanza nella gestione dell'ultima frazione. Doppia doppia per Tasselli (32 punti e 19 rimbalzi).

Seconda uscita e prima casalinga per gli UNDER 14 SILVER contro Pediatrica Livorno. Grossetani con tre assenze importanti. Partita a senso unico favore dei livornesi che fin da subito hanno messo a distanza i locali, fino ad arrivare sul risultato finale di 37 - 89. Ancora troppe palle perse, anche se la prestazione di squadra, rispetto all’esordio, è migliorata dal punto di vista dell’intensità e dell’amalgama tra i giocatori. Miglior marcatore Colicchio con 10 punti.

Buona la prima in casa per gli UNDER 13 che battono Cecina, una delle squadre meglio attrezzate del Girone con il risultato 62-42. Partita sempre sotto controllo, fin dal 1° quarto , con i nostri ragazzi che riescono a mantenere il vantaggio fino alla sirena del 4 quarto dove chiudono con un + 20 che fa ben sperare per il proseguimento del campionato. Soddisfatto coach Massai: " I ragazzi finalmente sono entrati in campo con la determinazione di dimostrare che non eravamo quelli visti nella prima giornata ma un gruppo che vuole emergere e giocare contro le migliori." Top scorer Favetta con 22 punti

nella foto Rustici Under 17 Gold