Tutti i risultati del Cross del Golfo - 3° memorial Massimo Corti

Follonica: Domenica 4 dicembre presso il campo di atletica leggera “A. Consolini” si è svolto il tradizionale Cross del Golfo, terzo memorial Massimo Corti. Come sempre una bella e coinvolgente manifestazione a cui hanno preso parte 160 tra bambini e bambine dei corsi di atletica follonichesi ma anche delle società vicine tra cui Piombino, Elba e Volterra. Un cross organizzato magistralmente dalla ASD Atletica Follonica con il patrocinio del Comune di Follonica e reso possibile grazie all’aiuto degli sponsor Bagni Miramare, Assicoop Toscana, Erre Emme carrozzeria con in testa il main sponsor Avis Comunale Follonica. A dare lustro alla gara la presenza della famiglia Corti e del Sindaco Andrea Benini alle premiazioni e quella dello starter e giudice nazionale Marco Levante.

Il trofeo Massimo Corti per la società più numerosa, dopo l’Atletica Follonica, è stato vinto dal Centro Atletica Piombino. Bravissimi tutti i bambini e le bambine dai 3 anni fino ai ragazzi e alle ragazze di 15 anni che si sono sfidati durante la mattinata. Per l’atletica Follonica hanno conquistato il podio: Sarah Manni (1), Alice Luino (2) e Rani di Paola (3) per la categoria pulcini femminile, mentre per quella maschile Samuele Caltabiano (1), Leone Coppola (2), Leonardo Perillo (3). Per esordienti 6: Sofia Cinotti (3); per esordienti 8: Martina Mosca (1), Giulia Ballarini (3), Davide De Palma (2); per esordienti 10: Olivia Gentili (1), Nora Gramolini (2), Samuele Elmi (1); per le ragazze m: Petra Laudati (2); per i ragazzi: Ismaele Zucchelli (1), Leonardo Felli (2) e tra le cadette Sofia Battellini (1). Appuntamento al prossimo anno per il Cross del golfo edizione 2023, quarto memorial Massimo Corti.