Tutti al Palabombonera a sostenere l'Atlante Grosseto. Arriva il Kappabi Potenza Picena

La società grossetana e la squadra chiamano a raccolta i tifosi per aiutarli nell’impresa.



Grosseto: Nel prossimo turno del Campionato Nazionale di serie “A2” di calcio a 5, valido per la 9’ giornata del girone di ritorno, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, sabato prossimo alle 15,30 è atteso da una gara interna molto importante ai fini della salvezza, arrivano al Palabombonera i marchigiani del Kappabi Potenza Picena, una formazione che occupa la quinta posizione e sta lottando per accedere ai play-off e sicuramente non regaleranno nulla.

I ragazzi di Ivo Jukic, dopo un periodo non bello, stanno attraversando ora un buon periodo di forma e ne sono la riprova la grande vittoria ottenuta nell’ultima gara casalinga contro l’History Roma e il pareggio ottenuto a Prato nell’ultima partita in trasferta dove i grossetani avrebbero meritato l’intera posta in palio. La posizione in fondo alla graduatoria è ancora molto fluida con cinque formazioni che vanno dall’History Roma a 17, poi una coppia Buldog Lucrezia e Real Fabbrica Roma a 16 e in ultima posizione Atlante Grosseto e Prato a 14, con solo i romani che a tre turni al termine del campionato sono l’unica tra le cinque che deve ancora riposare, e ci sono ancora da disputare alcuni scontri diretti molto interessanti dove tutto può ancora succedere.

Naturalmente sabato prossimo al Palabombonera è previsto il tutto esaurito dato che sia la società grossetana che la squadra tutta, hanno chiamato a raccolta i propri tifosi e sicuramente, bella giornata a parte, all’interno del Palabombonera farà sicuramente caldo.

Ma come tutti i giovedì sera siamo andati al termine degli allenamenti al Palabombonera per sentire l’umore di mister Jukic a poco meno di 48 ore dall’importante gara contro i marchigiani del Kappabi Potenza Picena. «Abbiamo lavorato molto bene con tranquillità e senza contrattempi – dice il tecnico Jukic - dato che sabato ci aspetta una gara che potrebbe essere molto importante per noi, anche se rispettiamo i nostri avversari che hanno tanta qualità. Noi – continua l’allenatore croato – in questo momento stiamo molto bene e veniamo da due risultati positivi e davanti al nostro pubblico sono sicuro che faremo una prestazione di alto livello per incamerare i tre punti, forse decisivi per la salvezza. Sabato pomeriggio invito tutti i nostri tifosi, che sappiamo come sono caldi, che ci dovranno accompagnare al successo come solo loro sanno fare e noi abbiamo bisogno del loro supporto. Abbiamo una assenza importante come quella di capitan Gianneschi squalificato e un plauso anche allo stoico Liburdi che nonostante da tempo si alleni poco o niente, gioca sempre e fa la sua parte».

Questi i convocati da mister Jukic per la suddetta partita che si dovranno trovare alle 11 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Imperato, Mateo, Zanella, El Johari, Liburdi, Falaschi, Lessi, Pannaccione.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita che ricordiamo inizierà alle 15,30: 1° arbitro Gabriele Bruno Barbato, sezione Aia di Castellammare di Stabia, 2° arbitro Giovanni Agosta, sezione Aia di Rovigo; cronometrista Riccardo Muto, sezione Aia di Grosseto.