Tutti al DESk, per studiare giocando

Viterbo: Un angolo attrezzato di tutto punto per studiare divertendosi: è DESk, che in inglese vuol dire “banco” o “scrivania”. Ma quello proposto da Juppiter ha poco a che fare con un banco di scuola tradizionale: è una postazione tecnologica con computer e webcam di ultima generazione a disposizione dei ragazzi per spaziare, grazie all’apprendimento digitale, una vasta gamma di argomenti. E infatti DESk è anche l’acronimo di Digital Education Skills, affinare le abilità digitali. Una materia irrinunciabile per gli studenti del 2023, costretti dalla quotidianità a saper padroneggiare la tecnologia.



I primi due DESk saranno presentati mercoledì 12 aprile alle 9:30, con un collegamento diretto tra la sede viterbese di Juppiter “La casa delle arti”, e la sede sorianese “Officina dell’arte e dei mestieri”, alla presenza dei sindaci Chiara Frontini e Roberto Camilli.

Saranno direttamente i ragazzi a mostrare i DESk al pubblico, una classe del liceo Ruffini di Viterbo, indirizzo Scienze applicate, e una prima media dell’istituto Monaci di Soriano.

Dal DESk, che può essere allestito facilmente in una qualsiasi aula scolastica, gli studenti potranno usare il computer per ricerche e approfondimenti, cimentarsi nella realizzazione di trasmissioni televisive o radiofoniche, collegarsi con altre scuole e realtà in Italia e all’estero o avviare una diretta streaming da qualsiasi piattaforma on line a disposizione. All’inaugurazione del 12 aprile sarà data una dimostrazione di come utilizzare le attrezzature tecnologiche di DESk e sarà effettuato un collegamento con un’azienda produttrice di robot umanoidi in Spagna e uno con l’Agenzia Europea del Farmaco in Olanda. Sarà anche occasione per presentare le attività delle due sedi di Juppiter, da trent’anni immersa nell’universo dei giovani, tra musica, sport, comunicazione e solidarietà.





L’inaugurazione dei DESk – Digital Education Skills voluti da Juppiter rientra nel progetto “Il gioco è una cosa seria”, sostenuto da Regione Lazio e Impresa sociale con i bambini con l’obiettivo di rinforzare la “comunità educante”, alimentando un tessuto di relazioni a beneficio del territorio, a partire dalle giovani generazioni.

“DESk può aiutare ad allargare ancora di più gli orizzonti dei giovani - dichiara il presidente dell’associazione Juppiter, Salvatore Regoli -. Lo stile Juppiter, nella sua collaborazione con gli istituti scolastici e con i Comuni, è sempre stato quello di andare ‘oltre’, per dare ai ragazzi un altro tipo di ‘nutrimento’ stimolando il confronto, la riflessione, i talenti, come la capacità di parlare in pubblico o affinare la creatività. Gli strumenti digitali sono dalla nostra parte nel raggiungere questi traguardi: possono essere dei grandi alleati”.