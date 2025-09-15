Tutti a vivere i balli della ASD Tango e Caribbean Blue Moon Dance School di Grosseto

Grosseto: Con un nuovo logo simbolo di eleganza, passione e magia, proprio come la danza che unisce, la ASD Tango e Caribbean Blue Moon Dance School, con i maestri Tania e Luigi e Anna e Pasquale, invita tutti sabato 20 settembre dalle ore 18,30 a scoprire nella sede di via Ambra 19 a Grosseto la nuova gestione e i tanti corsi di tango, vals e milonga, di hip hop, di balli latini e caraibici per ragazzi e adulti. Così dal 1999 la Blue Moon continua il suo viaggio, con una nuova veste e ringrazia tutti coloro che hanno fatto parte della sua meravigliosa storia, chi l’ha sostenuta e la sosterrà, contribuendo ad arricchirla di sognatori, artisti, danzatori che brillano sotto la luce della loro essenza. Sì, perché ballare è vivere completamente, parole di Artemare Club!

Per informazioni Pasquale 3801599564



