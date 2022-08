annuncio Cultura & spettacolo “Tutte le lingue del mondo”: riflessioni sulla traduzione in letteratura 23 agosto 2022

23 agosto 2022 115

115

Redazione L’incontro si terrà mercoledì 24 agosto, alle ore 19:00, alla terrazza de Il Frantoio a Capalbio capoluogo

Capalbio: Prosegue la stagione culturale promossa dal Comune e dalla Fondazione Capalbio. In attesa del Premio alla traduzione, mercoledì 24 agosto, alle ore 19, alla terrazza de Il Frantoio si terrà “Tutte le lingue del mondo: la traduzione in letteratura”. L’appuntamento sarà dedicato alla riflessione sulla traduzione con Emmanuelle de Villepin, scrittrice e presidente della giuria del Premio Capalbio alla traduzione, Ilide Carmignani, traduttrice dallo spagnolo, e Daniele Petruccioli, direttore artistico del Premio Capalbio alla traduzione e traduttore da portoghese, francese e inglese. Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo “Tutte le lingue del mondo”: riflessioni sulla traduzione in letteratura “Tutte le lingue del mondo”: riflessioni sulla traduzione in letteratura 2022-08-23T11:36:00+02:00 128 it “Tutte le lingue del mondo”: riflessioni sulla traduzione in letteratura. L’incontro si terrà mercoledì 24 agosto, alle ore 19:00, alla terrazza de Il Frantoio a Capalbio capoluogo PT1M /media/images/Capalbio-6.jpg /media/images/thumbs/x600-Capalbio-6.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 23 Aug 2022 11:36:00 GMT

annuncio