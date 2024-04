Tutta la piazza di Castiglione ha ballato il Tango con i maestri e gli allievi della Blue Moon

Castiglione della Pescaia: Si, sabato sera scorsa la grande piazza Orto dei Lilli si è trasformata in uno dei più bei locali all’aperto di Milonga, come quelli famosi di Buenos Aires, affollato da residenti e turisti grazie all’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto di Tania Grisostomi e Luigi Bisello, che si è esibita con i suoi maestri e gli allievi dei vari corsi. Spettacolo indimenticabile di Tango, Milonga, Vals e una “cortina” di Son cubano, ballati con le melodie più famose scelte dal Tdj Luigi e poi Milonga libera gratuita per tutti fino alle 24 dove alcune spettatrici hanno provato i passi del Tango. Bravi, bravissimi i maestri Tiziana e Sergio, Marina e Stefano, Daniela e Walter, Lina e Roberto, Michela e Massimo e le allieve e allievi della Ronda 1 Carla e Ettore, Caterina e Dante, Laura e Dario, Michela e Francesco, Rosy e Daniele (Artemare Club), Alessandra e Vincenzo, Marta e Giovanni b, Rosita e Gian luca, Anna Maria e Ettore, Ronda 2 Alice e Stefano, Loredana e Giovanni, Nadia e Dante, Monica e Ettore, Maria e Roberto, Loredana e Antonio, Roberta e Walter, Francesca e Marco.



La “Milonga sotto le Stelle” dell’Accademia Blue Moon a Castiglione della Pescaia è stato un evento organizzato grazie a Romina Zanoni nell’ambito della “Primavera Castiglionese - Amo l’Italia in Tour” che ha visto nella Piazza Orto dei Lilli anche i migliori e colorati Food Truck di tutta Italia!