"Tutta la musica dell'organo", concerto del maestro Ettore Candela

Grosseto: Saranno le musiche di Hugo Distler, Pierre Cochereau (entrambi organisti novecenteschi) e del compositore contemporaneo Thomas Fortmann a caratterizzare il terzo appuntamento con “Tutta la musica dell'organo”, la rassegna promossa dalla diocesi di Grosseto attraverso gli uffici per la pastorale della cultura e liturgico, col sostegno del Capitolo della cattedrale.



Il concerto all'organo Mascioni opus 775 si terrà domenica 13 agosto, al termine della Messa festiva delle 21.15 nella cattedrale di san Lorenzo. A proporre le musiche di questi tre grandi compositori dei nostri tempi sarà il maestro Ettore Candela.

Di Distler, Candela proporrà toccata, bicinium e fuge tratti dalla partita op. 8 n.2 “Wachet auf, ruft die Stimme”. Di Fortmann l'archimede, molteplicità e coerenza tratti da “Destini incrociati” (opera di quest'anno). Infine diCochereau una variazione su “Adeste fideles”, il canto liturgico natalizio.

Grossetano, Candela si è diplomato in organo e composizione organistica presso il conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia, in clavicembalo presso il conservatorio "Morlacchi” di Perugia ed in pianoforte al conservatorio “ Luigi Cherubini” di Firenze. Ha studiato composizione, analisi musicale e canto gregoriano presso l’Istituto diocesano di musica sacra; composizione liturgica, organologia, Basso continuo e improvvisazione organistica presso L’Accademia di musica per organo di Pistoia; direzione d’orchestra presso “Gorizia Armonica MasterClasses". Inoltre ha partecipato ai corsi di Organista e Maestro di Cappella presso il Conservatorio “ Alfredo Casella”.



Ha suonato come pianista e organista in diversi Ensemble in Italia, Svizzera e Germania. E’ autore di molta musica per pianoforte, organo, cameristica e corale. Nel 2008 ha partecipato al Convegno nazionale compositori a confronto organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia presentando il proprio improvviso e ricercare n.1 per organo riscuotendo consensi da parte della critica più specializzata.Ha registrato per varie etichette e ha insegnato per molti anni presso L’istituto musicale comunale “ Palmiero Giannetti” di Grosseto.