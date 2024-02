Tutela degli animali domestici e malasanità veterinaria: assistenza online di Confconsumatori

Grosseto: Gli animali domestici sono sicuramente da considerarsi appartenenti al nucleo familiare, ma è giusto anche ricordare che il rapporto con il veterinario risponde allo schema giuridico tipico tra consumatore e professionista. Per questo è utile essere consapevoli dei propri diritti e avere a disposizione strumenti di tutela in caso di disservizi o controversie.



I DISSERVIZI – Confconsumatori negli ultimi anni è stata contattata da tanti cittadini (associati e non) che lamentavano controversie nel rapporto con il proprio medico veterinario o con la clinica veterinaria, ad esempio in merito alla mancata consegna della cartella clinica, alla diagnosi comunicata semplicemente via messaggio o alla stipula di contratti di finanziamento per pagare esami inutili.

LA TUTELA – Da oggi, mercoledì 14 febbraio, Confconsumatori inaugura un servizio strutturato al fine di affrontare i casi di malasanità veterinaria, totalmente online, sul sito dell’associazione: www.confconsumatori.it.

Per il presidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli «la frontiera della tutela dei consumatori ha due ulteriori importanti finalità: far crescere la consapevolezza in capo ai “proprietari” di animali domestici dei loro diritti quali cittadini consumatori e verificare eventuali vulnus legislativi in materia di sanità veterinaria, ferma agli anni ’50, proponendo alle istituzioni riflessioni e modifiche di leggi e regolamenti».