Tuscia in Fiore ETS: al via il Premio delle Arti - Santa Rosa: i miracoli

Viterbo: Quest'anno, 2025, anno del giubileo, per le festività di Santa Rosa, Tuscia in Fiore ETS ha creato il Premio delle Arti - Santa Rosa: i miracoli. La prima fase, come sempre online, ha chiesto ai creativi di proporre le loro opere. Sono arrivate 25 proposte. I giudici hanno selezionato 10 finaliste che verranno esposte a via Cavour n 1 a Viterbo dall’1 al 4 settembre 2025. Vernissage 1 settembre alle ore 18:30, per la scoperta delle opere selezionate in compagnia degli artisti e presentato dalla direttrice artistica la Prof.essa Laura Principi.

Due premi in palio: quello della giuria tecnica e quello del pubblico.

Per tutti i visitatori la possibilità di votare l'opera prediletta visitando la mostra dalle 17:30 alle 23:00 dal'1 al 4 settembre.

In gara: Marco Barucco, Concetta Cappelletti, Silvia Fiocchetti, Amedeo Mancini, Mela Wayfinder, Andrea Meschini, Sandra Migliorini, Francesca Patteri, Antonio Svasata (Sator Arts), Lidia Scalzo, Stefano Spolverini, Margarita Meglis Vera.

La mostra inizia il proprio viaggio itinerante alla Culla dell'Arte, a Viterbo in via Mazzini 33, il 6 e 7 settembre 2025, dove alle 18:30 di domenica 7 settembre 2025 avverrà la premiazione. Ingresso libero.

Tappa successiva al Centro Commerciale Tuscia dall'8 al 14 settembre 2025.



