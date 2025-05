Cultura Tuscia in Fiore: È nata una Stella 13 maggio 2025

Viterbo: Continua il viaggio di Tuscia in Fiore tra borghi scolpiti nel tempo e angoli magici che debbono solo essere presentati per diventare destinazioni turistiche. L’esempio perfetto è villa San Giovanni in Tuscia dove dall’intuizione originale di Tuscia in Fiore è nata una stella! Grazie all’incredibile creatività della gente di questo piccolo borgo nascosto nel triangolo d’oro dell’olio arrivano qui da tutta Italia per ammirare le loro unicità. Bassano in Teverina, dalle maestose architetture medievali, per Tuscia in Fiore si popola di turisti e curiosi da ogni dove. Li artisti ed artigiani sono sempre pronti a stupirli e nei giorni dell’evento trovano i fiori di primavera che esaltano il bellissimo borgo. Sabato 17 e domenica 18 il festival della Tuscia farà tappa a Viterbo-Via Cavour. Il gruppo che fa festa di Tuscia in Fiore e le operose commercianti locali sono attive da mesi per creare un cocktail esplosivo di colori, suoni e sorprese. Programma intenso ed esclusivo con il primo festival dei cantautori della Tuscia.

