Tuscia. Ferragosto visita guidata con aperitivo finale

Viterbo: A Ferragosto, visita guidata nel centro storico con aperitivo finale. È la proposta dell'Ufficio turistico di Viterbo per il 15 agosto. La visita guidata si incentrerà su monumenti, vie e piazze più importanti del centro storico, addentrandosi nel quartiere medievale più grande d’Europa, per godere del fascino delle piazze di San Pellegrino e del Duomo.

Al termine della visita guidata si propone un aperitivo presso il locale Viterbo Mia, a base di prodotti locali. Sarà infatti possibile assaggiare affettati, porchetta e bruschette, accompagnati da un calice di vino bianco della cantina di Montefiascone. L'appuntamento è presso l’ufficio turistico di Viterbo alle ore 18. Il costo è di 14 euro a persona comprensivi di visita guidata e aperitivo.

Per prenotazioni è possibile chiamare i numeri: 0761226427 – 3493619681 (anche Whatsapp), oppure mandare una mail a info@visit.viterbo.it La prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente.