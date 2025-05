Tuscania in Corto: al via la 5ª edizione

Il cuore della Tuscia si prepara ad accogliere la quinta edizione del Tuscania in Corto

Tuscania: Il cuore della Tuscia si prepara ad accogliere la quinta edizione del Tuscania in Corto, l'atteso festival di cortometraggi organizzato dall’associazione culturale Real Dreams che illuminerà il mese di novembre 2025 presso la sala conferenze della Talucci Termoidraulica di Tuscania (VT). Un appuntamento che si conferma vetrina d'eccellenza per il talento cinematografico nazionale e internazionale.

Il festival anche quest'anno offrirà agli autori nazionali ed internazionali, la possibilità di competere in tre diverse sezioni:

· Tema Libero: per dare spazio a ogni forma di espressione creativa.

· Al Femminile: un palcoscenico dedicato alle narrazioni e alla sensibilità delle donne attrici e registe.

· Sociale & Ambiente: un invito a raccontare storie che affrontano le sfide del nostro tempo in ambito sociale e/o ambientale.

A valutare le opere in concorso saranno due giurie di prestigio:

La giuria tecnica è ancora in fase di costruzione ma vanta già tra le sue file professionisti del settore cinematografico come: il compositore e sound design Marco Giardina, la produttrice Giorgia Salvador, il film maker Federico Betta, il regista Fabio Tibaldi, Fabio Anile, Domenico Salvatelli Tersite Film, Alessandro Costantini Presidente APIC e CEO CinemaLive, Open Fields Productions, Piano9 Produzioni APS, dai registi finalisti delle passate edizioni come: Silvia Nobili, Irene Magnani, Gianluca Zonta, Francesca Sabatelli, Linda Fratini e da altri professionisti in vari settori del cinema.

La giuria di qualità formata da critici e giornalisti, anch’essa in fase di costruzione vanta già la partecipazione di giornalisti professionisti di varie testate, il giornalista e critico cinematografico Antonio Falcone, la giornalista Mara Cella di Luxury files e Forbes Italia, che assegneranno l'ambito Premio della Critica.

L'edizione 2025 si onora di avere come Presidente di Giuria la talentuosa attrice e regista Olga Matsyna, figura di spicco del panorama cinematografico.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 15 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway. Saranno ammessi cortometraggi della durata massima di 20 minuti. Per i cortometraggi stranieri si raccomandano i sottotitoli in italiano.

La partecipazione è gratuita.

La selezione decreterà 12 opere finaliste (4 per ciascuna sezione), che verranno proiettate al pubblico durante la serata conclusiva dell'8 novembre, quando saranno svelati i vincitori.

I premi previsti sono:

Premio miglior corto sezione Tema Libero

Premio miglior corto sezione “Al Femminile”

Premio miglior corto sezione “Sociale & Ambiente”

Premio della Critica ( assegnato dai giornalisti)

Menzione Speciale: Un riconoscimento per un aspetto particolare di uno dei cortometraggi che merita di essere evidenziato, o ad un attrice/attore che ha colpito di più per qualche motivo.

L'organizzazione del Tuscania in Corto desidera esprimere la propria gratitudine a Marco Talucci per la preziosa disponibilità della location, a tutti i giurati per il loro impegno, e in particolare a Olga Matsyna per aver accettato la presidenza della giuria. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i giornalisti che hanno accolto l'invito a far parte della giuria di qualità, alle associazioni : AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo), Almanaccocinema, APIC (Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio) che hanno già concesso il loro patrocinio e ad altre che ci devono ancora confermare la loro collaborazione e alla FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) per aver accolto da quest'anno il nostro festival nella loro federazione.

Un sentito ringraziamento va alla nostra collaudata direttrice artistica Ludmilla Filippova per la sua passione, competenza e dedizione.

In bocca al lupo a tutti gli autori che parteciperanno a questa entusiasmante edizione 2025 e sempre viva il cinema !

Tutte le informazioni dettagliate, il bando di concorso e la scheda di iscrizione sono disponibili e scaricabili sul sito del festival: www.tuscaniaincorto.it