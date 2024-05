Turisti francesi dispersi, intervento della Guardia Costiera

Porto Santo Stefano: Nella tarda serata di martedì 28 maggio, la direzione marittima di Livorno, tramite la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, ha coordinato un’operazione di soccorso per trarre in salvo due turisti di nazionalità francese che si trovavano nel tratto di costa tra Spiaggia delle Caldane e Cala Torricelli e che non riuscivano a rientrare in paese a cause dell’imbrunire.



La sala operativa di Porto Santo Stefano ha quindi disposto, dopo le varie valutazioni del caso, l’invio del mezzo nautico GC B125 della Guardia Costiera di Isola del Giglio che, raggiunto il tratto di costa in questione caratterizzato da basso fondale e scogli, procedeva ad individuare i due malcapitati per poi procedere al rientro in porto.