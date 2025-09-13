Turista colta da malore soccorsa a Cala Purgatorio

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto: la donna trasportata in elicottero all’ospedale

Monte Argentario: Nella giornata odierna una turista, colta da malore mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione, è stata soccorsa in località Cala Purgatorio, Monte Argentario.

L’equipaggio dell’imbarcazione ha provveduto a trasportarla a terra e ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la prima partenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, mentre veniva attivato l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

A causa della particolare natura impervia della zona, caratterizzata da scogli e pareti rocciose a picco sul mare, la donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero e successivamente trasportata presso l’ospedale della Misericordia di Grosseto.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Capitaneria di Porto, che ha curato il coordinamento delle attività di soccorso.



