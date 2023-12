Turismo: Rossi (FDI): Bene approvazione Ddl. Guide finalmente tutelate

Firenze: “In Toscana sono oltre 4000 gli addetti che, grazie all'approvazione del DDL che disciplina la professione di guida turistica, vedranno finalmente riconosciute le proprie competenze e, soprattutto, legittimata la propria professionalità, permettendo inoltre il superamento di incertezza e precarietà che hanno negativamente caratterizzato, per troppo tempo, un ambito così strategico per il turismo italiano.

Nella nostra Regione, sono 4500 le guide ufficiali ma, dal 2018, non risulta che siano state arruolate nuove figure. Questo importante salto di qualità normativo sancito con il DDl approvato oggi, porrà peraltro fine all'abusivismo imperante; città come Firenze e Pisa da anni fanno i conti con figure sedicenti guide turistiche, tanto da ricorrere, nel caso proprio di Pisa, ad agenti municipali per contrastarne la diffusione. Nel capoluogo toscano, ben 7 guide controllate su 12, nel 2019, sono risultate abusive.

Grazie al ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha fortemente voluto portare a termine un cambiamento così epocale e atteso dal settore da oltre un decennio. Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti che non solo gli impegni presi vengono mantenuti, ma che la tutela delle professioni, battaglia centrale per Fratelli d'Italia, può rappresentare un ulteriore tassello per la crescita economica del nostro Paese".

Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.