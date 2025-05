Turismo, riunita a Milano l’Assemblea generale della Rete NECSTouR

Firenze: Occasione preziosa per confrontarsi su sfide e opportunità del turismo sostenibile. Si è tenuta stamattina a Milano la seconda giornata dell’Assemblea Generale Annuale di NECSTouR 2025, la Rete delle Regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete.

“L'Assemblea generale di NECSTouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NECSTouR per condividere buone pratiche e strategie comuni”.

L’Assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, cercherà di approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Durante l’evento sarà varato il Governance Hub di NECSTouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo. Agli incontri in programma oggi, che hanno visto la partecipazione di 45 membri tra regioni di tutta Europa e 32 associate members tra cui Anci Toscana, sono state affrontare le principali sfide sul turismo: governante, dati, sostenibilità, alla presenza anche di rappresentanti della Commissione Europa.

“La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della Rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di BTO. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee”.

NECSTouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NECSTouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea.