Turismo plein air, Fabrizio Rossi (FDI): “n arrivo dal governo Meloni oltre 32 milioni per i comuni

Grosseto: “Con l’approvazione del Dl “Qualità dell’aria” da parte della Camera dei Deputati nello stato di previsione del ministero del Turismo è stato istituito un fondo con una dotazione di 32,8 Milioni per l’anno 2023 destinato a finanziare progetti e iniziative dei comuni italiani, per la riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea per il cosiddetto turismo all’aria aperta”. È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.



“Sia in provincia di Grosseto, ma anche in tutta la Toscana, - commenta Rossi - sono tantissimi i punti di sosta attrezzati riservati ai camperisti che amano il turismo a contatto con la natura e all’aria aperta, che necessitano di interventi di ammodernamento e riqualificazione”.

“Presto, - spiega il deputato di FDI - sarà istituito un apposito bando da parte del ministero del Turismo al quale potranno partecipare tutti quei comuni interessati, così da soddisfare le crescenti richieste relative a questo settore. Infatti, da studi effettuati da parte del ministero, il turismo all’aria aperta in quest’ultimi anni sta avendo un trend in costante crescita, pertanto, l’aver indirizzato da parte dell’esecutivo Meloni, tramite il competente ministero guidato da Daniela Santanchè, risorse concrete verso questo asset è un fatto molto importante”.

"Con questo bando, anche in Maremma e in tutta la Toscana, le amministrazioni comunali avranno modo di accedere a fondi per interventi che serviranno a differenziare l'offerta turistica dei nostri territori, e nel contempo a rispondere alle crescenti richieste di un turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, andando quindi ad implementare quelle politiche di destagionalizzazione, così da poter allungare e differenziare la stagione turistica della provincia di Grosseto e dei tanti borghi della Toscana", conclude l’On.le Fabrizio Rossi.