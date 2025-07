Attualità Turismo, oggi venerdì 11 a Grosseto secondo incontro campagna 'We are more' 11 luglio 2025

Secondo appuntamento oggi, venerdì 11 luglio, a Grosseto con il ciclo di incontri rivolto alle imprese del settore turistico per illustrare strumenti, opportunità e strategie a supporto del sistema regionale. Grosseto: La campagna, ‘We are more’, è promossa dalla Regione attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. In ciascuno dei quattro appuntamenti l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras sarà affiancato dai direttori di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, Francesco Tapinassi e Francesco Palumbo. L’iniziativa oggi si terrà alle ore 17 presso la Provincia di Grosseto, in Sala Pegaso. Obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il legame tra le politiche pubbliche e le attività imprenditoriali, facilitando l’accesso a informazioni e servizi che possono ampliare la competitività delle imprese regionali. Partendo dall’assunto che la competitività turistica di una destinazione dipende sempre più dalla capacità di tutti gli attori di valorizzare e coordinare l’offerta in maniera integrata, innovativa e coerente con le aspettative dei viaggiatori. Durante i quattro appuntamenti verranno presentate le principali attività di Toscana Promozione Turistica dedicate alle imprese regionali ovvero: l’organizzazione di incontri BtoB e la partecipazione alle principali fiere nazionali e internazionali, supportando le imprese nell’individuazione di nuovi mercati per il loro business; l’affiancamento nella costruzione di nuovi prodotti turistici; la progettazione e la messa a disposizione delle campagne di promozione dedicate al pubblico per rafforzare il brand turistico regionale; le modalità di accesso e utilizzo dei dati messi a disposizione dall’Osservatorio Turistico Regionale. Fondazione Sistema Toscana presenterà gli strumenti digitali e le funzioni del nuovo Destination Management System (DMS), cui si accede da make.visittuscany.com, uno strumento innovativo che potenzia le funzionalità e le opportunità a disposizione delle imprese per migliorare la gestione dell’offerta turistica, favorendo una maggiore integrazione tra operatori, territori e strumenti digitali. Questo il calendario dei successivi incontri: 24 luglio, ore 17 – San Miniato (PI) 5 agosto, ore 18.30 – Marina di Pietrasanta (LU) Per iscriversi https://www.eventbrite.com/cc/we-are-more-regione-toscana-incontra-le-imprese-4410873 Seguici



