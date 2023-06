Turismo, Marrini (FDI): "Necessaria area camper in città"

"Il Comune non mantiene le promesse"

Follonica: "Con disarmante regolarità, ogni volta che arriva l'estate in città sorgono problemi relativi ai parcheggi dei camper dei turisti che desiderano visitare il nostro territorio". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, torna su un'annosa criticità che colpisce Follonica e che rappresenta un'esigenza per un settore turistico sempre più in espansione.

"Già da diversi giorni, ormai, i camper che arrivano a Follonica si riversano nei parcheggi di Pratoranieri e in quelli dei supermercati della Pam e della Conad, a Senzuno - sottolinea Marrini -. Questo trend è destinato ad aumentare a luglio e ad agosto, con la conseguenza che in viale Italia, nei pressi della sede della Lega navale, e in altre zone della città ci saranno innumerevoli disagi per i residenti"

"A Follonica non esiste un’area camper pubblica e attrezzata, nonostante le numerose promesse fatte dal Comune in questi anni per realizzare una zona ad hoc - continua Marrini -. L’unica zona accessibile presente e destinata ai camperisti era quella della Mezzaluna, alla periferia della città, ma adesso versa in condizioni disastrose, oltre ad essere chiusa da diversi anni. E’ da tempo incalcolabile che la Giunta Benini sostiene di essere in procinto di realizzare nuove aree per i camper, ma, come accaduto per altri aspetti, anche queste promesse sono cadute nel dimenticatoio".

Da qui, Marrini lancia un appello all’amministrazione. "E’ quanto mai urgente pubblicare dei bandi per dare in gestione ai privati alcuni parcheggi di Follonica da attrezzare a vere e proprie aree camper, in modo da offrire servizi a questa fetta di turismo, che, non dimentichiamoci, porta soldi alla città. Bisogna agire in maniera rapida, per non correre il rischio che i vacanzieri preferiscano spostarsi nei comuni limitrofi della costa, in cui sono state già da tempo allestite zone camper dotate di tutti gli standard e di tutti i comfort necessari - termina il consigliere di Fratelli d'Italia -. La nostra città vive di turismo, è presa d’assalto per la qualità delle sue spiagge ed è conosciuta in Italia perché può vantare da decenni il riconoscimento della Bandiera Blu. Proprio per questa serie di motivi, è doveroso destinare alcune zone ai camperisti per accogliere in modo ancora migliore i vacanzieri della città del Golfo".