Turismo: Isola del Giglio per Unwto sono tra i migliori villaggi turistici del mondo

Roma: L’Isola del Giglio (Toscana) e Sauris-Zahre (Friuli Venezia Giulia) hanno ottenuto il riconoscimento di “migliori villaggi turistici” nella seconda edizione del bando “Best Tourism Villages” dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), finalizzato a premiare approcci innovativi al turismo nelle aree rurali, capaci di assicurare la salvaguardia dei piccoli comuni e dei loro paesaggi nel rispetto delle diversità naturali e culturali, dei loro valori e della attività tradizionali.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) ha annunciato oggi ufficialmente l’elenco dei 32 borghi di 18 Paesi che riceveranno il prestigioso riconoscimento, segno di eccellenza mondiale in programmi di sviluppo sostenibile nelle comunità rurali per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. I borghi premiati sono stati selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti.





A conferma della qualità delle tre candidature italiane presentate dal Ministero del Turismo, il borgo di Otricoli (Umbria) è stato selezionato per partecipare al “Best Tourism Village Upgrade Programme ", programma di supporto dall'Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell’eccellenza.

I borghi premiati parteciperanno al network globale dei Best Tourism Villages, potendo scambiare esperienze e buone prassi anche con esperti e partner del settore pubblico e privato. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 e 28 febbraio 2023 ad Al-'Ula in Arabia Saudita.

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha accolto con soddisfazione a nome dell’Italia la gradita comunicazione, e ha commentato: «Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l’eccellenza turistica italiana e che sono l’occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l’Italia più autentica. Grazie all’Unwto per questo prezioso riconoscimento».





"Eravamo certi che la nostra fosse una candidatura forte - sostiene il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli - perché conosciamo la valenza del nostro territorio. A ciò si aggiunge la grande soddisfazione che la scelta sia caduta su una piccola isola, l'unica peraltro ad essere premiata, con tutte le peculiarità che può presentare: con questo riconoscimento potremo far sentire la voce delle piccole isole in un contesto internazionale. Siamo orgogliosi di rappresentare – prosegue Ortelli- la Toscana e l’Italia nel massimo consesso internazionale del Turismo, quale il WTO, dove siedono pressoché tutti gli Stati del mondo e, rinnovando la gratitudine alla Regione Toscana che ha individuato il nostro Comune per la candidatura nazionale e al Ministero del turismo che l’ha ritenuta rappresentativa per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ci impegniamo a fare il massimo di ciò che potremo fare per onorare la grande fiducia che ci è stata data”.

Entusiasta anche l'assessore al turismo Walter Rossi, il primo a credere in un obiettivo affatto scontato di centrare. “Questo traguardo ci permette di avere e cogliere delle opportunità impensabili, fino ad oggi: e, per la nostra parte, faremo di tutto, per usarle al meglio, e sempre al servizio della nostra comunità – ricorda l’assessore Rossi. La vittoria del Best Tourism Villages premia un grande lavoro sull'identità gigliese che stiamo facendo in vari campi, testimoniato da molte iniziative, sempre con la massima attenzione e cura alla preservazione del nostro paesaggio e puntando su un futuro sostenibile. Ringrazio tutti coloro che credono in questa visione condivisa dell’Isola del Giglio - ancora Rossi - confidando che per la nostra Isola, con questo prestigioso riconoscimento, possa aprirsi un nuovo, entusiasmante capitolo che ci vede protagonisti in un palcoscenico internazionale. Ringrazio – conclude Rossi- particolarmente Elisabetta Giudrinetti che ha curato l’intero progetto e tutte le fasi della candidatura, dimostrando un grande attaccamento alla nostra Isola e che, con professionalità, ha fatto comprendere prima alla Commissione del nostro Ministero del Turismo e poi a quella dell’Organizzazione Mondiale del Turismo il valore della nostra proposta".

