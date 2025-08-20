Turismo in Maremma: Forza Italia incontra gli imprenditori e i sindacati

Luca Agresti: “Occasione per ascoltare gli addetti ai lavori. Serve investire nei servizi e nella promozione”

Grosseto: Turismo, estate 2025 e difficoltà. Sono questi i temi al centro del confronto di martedì 19 agosto, tenutosi all’Hotel Giardino di Follonica. All’incontro sono intervenuti i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Luca Agresti e Anna Rita Borelli, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fausto Turbanti, alcuni amministratori forzisti di Scarlino e Follonica, Federalberghi, Assoturismo di Confesercenti, Fabb (Associazione dei bed and breakfast e affittacamere locale) e Booking Follonica. “È stata un’occasione – commenta Luca Agresti – per ascoltare le opinioni, le idee e le esperienze di chi tutti i giorni lavora nel settore turistico. Come amministratori sappiamo che non possiamo trascurare un settore come questo, considerando che la Toscana è uno dei luoghi maggiormente visitato sia dagli italiani che dagli stranieri. Di turismo, infatti, sia nella nostra regione che ovviamente in Maremma, si vive ed è necessario investire al fine di migliorare i servizi e rafforzare la promozione”.

Durante il confronto, Agresti è tornato sul tema degli ambiti territoriali. “Non c’è coerenza – prosegue il candidato – con questo sistema frammentato. È necessario realizzare un ambito unico, capace di valorizzare la Maremma nella sua interezza, collegando il mare alla montagna e alle colline. Ovviamente non possiamo condividere l’idea della Regione di dividere la provincia di Grosseto in tre ambiti, con la distinzione per giunta tra Maremma Toscana del Sud e del Nord. Dobbiamo procedere verso un’unificazione, affidando il coordinamento a turnazione ai Comuni che registrano maggiori presenze turistiche”.