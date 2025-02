Turismo: il CS di Grosseto accoglie il Presidente Regionale EBTT

Grosseto: Il Comitato di Gestione del Centro Servizi di Grosseto dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscana, ha accolto con entusiasmo l'arrivo del nuovo Presidente Regionale Federico Pieragnoli (Fipe), il quale accompagnato dal nuovo Vice Alessandro Gualtieri (Fisascat CISL), hanno fatto visita nei giorni scorsi al nostro ufficio.

Nell'occasione ci sono stati numerosi scambi di idee da parte della compagine sociale composta da Federalberghi, Confcommercio Fipe , Faita, Fisascat Cisl, Filcams CGIL e UILTuCS e di come migliorare sempre di più i servizi del nostro ufficio, sia per quanto riguarda l'assistenza alle aziende iscritte a EBTT, sia agli aiuti per i lavoratori.

Eleonora Angeli Cordinatore del CS per Federalberghi dichiara che: “ Siamo felici ed orgogliosi di sapere che il nostro centro servizi, sia uno degli uffici di riferimento della provincia di Grosseto. Daltronde i numeri forniti dal regionale parlano chiaro, solo per puntualizzare che lo scorso anno abbiamo avuto 303 offerte di lavoro, circa 500 CV inviati e oltre 270 colloqui nelle aziende, dei quali 202 assunzioni, direi un bel numero considerando la difficoltà a reperire il personale. Vorrei aggiungere che i nostri corsi di formazione sono sempre affollati e a volte non bastano per le richieste che abbiamo. Insomma il nostro Centro Servizi di Grosseto è uno dei fiori all'occhiello dell'EBTT, cercheremo di migliorare tutto ciò che possa portar beneficio alle aziende e ai lavoratori soprattutto con il welfare. Ringrazio sempre tutto il Comitato di Gestione per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.”

Pier Paolo Micci Filcams Cgil Coordinatore per la parte sindacale Filcams – Fisascat- Uil Tucs, anticipa al livello Regionale , che quest’anno dopo un’attenta riflessione fatta da tutte le parti sociali visti ed analizzati i risultati della precedente Borsa lavoro, non sarà possibile vista la ristrettezza dei tempi organizzare come programmato tre “mini borse lavoro”, per venire incontro alle diverse esigenze dei territori, ma creerà degli open-day in cui le aziende singolarmente interessate al reclutamento del personale, saranno fisicamente presenti nella sede dell’Ente Bilaterale, per fare colloqui con il personale, già precedentemente selezionato per quella specifica realtà.

Con tale strumento volevamo continuare a percorrere la strada dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, che fosse molto più selettiva e mirata rispetto alle precedenti esperienze.

Tale scelta nasce dalla consapevolezza che Il settore del Turismo essendo in continua evoluzione, spinge di conseguenza anche l’ Ente e quindi i suoi amministratori a cercare nuove forme ed occasioni di confronto tra gli operatori che quotidianamente lavorano in settore importante come questo.

Si ricorda che il nostro ufficio è aperto dal lunedì al venerdì (lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.30) in Via Oberdan 11 a Grosseto ; per appuntamento rivolgersi al numero 0564416375 o inviare un email a grosseto@ebtt.it .