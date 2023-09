Turismo: Firmata questa mattina, nel palazzo della Provincia, lettera di intenti

Grosseto: È stata firmata questa mattina, nel palazzo della Provincia, la lettera di intenti tra i presidenti delle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, Giovanni Caso e Giulio Gennari e il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.

Le due associazioni che rappresentano il mondo del commercio e del turismo hanno messo a disposizione la propria professionalità con lo scopo di stimolare il confronto attraverso le proprie competenze e la capacità di rete che le contraddistingue. La richiesta, nei confronti della Provincia, è di essere luogo d’incontro, un ponte istituzionale locale, in primis fra gli ambiti turistici Maremma Nord e Maremma Sud, e naturalmente interloquendo con l’Ambito Turistico Amiatino.

La firma di stamani si origina dal fatto che stanno nascendo spontaneamente sempre più richieste di confronto con gli amministratori locali da associazioni ricreative, operatori turistici, esercenti, cittadini, perché ci si interroghi sulle politiche locali di sviluppo turistico. La richiesta da più parti è di politiche turistiche di rete, che al momento gli ambiti turistici non sembrano aver colmato, ma semplicemente stimolato. Gli enti locali devono farsi registi di politiche di sviluppo attive, in piena condivisione, confronto, e comunione d’intenti con il tessuto produttivo locale, rappresentato, appunto, dalle associazioni di categoria.

L'obiettivo è di lavorare in sinergia con proposte, progetti e buone pratiche che rafforzino le politiche di rete facendosi intermediari con le amministrazioni comunali. Nell’era della crisi della rappresentanza, è necessario rendersi conto ogni giorno di più dell’esigenza di costruire una rete territoriale capillare ed allo stesso tempo sovracomunale per ottenere politiche utili ed efficaci per lo sviluppo turistico della Maremma Toscana. La Maremma ha bisogno in questa era delle sue migliori energie.

«Siamo qui per sensibilizzare il presidente della Provincia Limatola perché si faccia portavoce, rispetto ai sindaci, e non solo, di quello che è il ruolo delle associazioni di categoria. Un ruolo che vogliamo giocare in forma attiva, rappresentando il tessuto imprenditoriale, ma anche stimolando la politica locale attraverso la nostra capacità progettuale. Un doveroso ringraziamento da parte di Confesercenti Grosseto al presidente per la sinergia suggellata quest'oggi con la firma della lettera d'intenti» afferma Giovanni Caso.

«Siamo convinti che una reale e concreta cooperazione con le istituzioni sia quantomai necessaria per dare voce agli operatori del settore e allo stesso tempo spronare e stimolare le amministrazioni pubbliche – commenta Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto - Le associazioni di categoria rivestono un ruolo chiave nell’elaborazione di strategie per lo sviluppo turistico ed economico più in generale. Rappresentando la maggioranza delle aziende del turismo, del commercio e dei servizi, costituiamo il tramite unico tra la politica e il mondo imprenditoriale locale, e pertanto rivendichiamo la centralità che ci compete. A livello territoriale, l’incontro con il presidente Limatola è un ulteriore passo avanti nella giusta direzione di un confronto che deve essere costante. Proseguiremo con impegno e determinazione nell’incontro anche con gli altri soggetti istituzionali».

Soddisfatto il presidente della Provincia, Francesco Limatola, che «accoglie positivamente i propositi delle due associazioni di categoria. Vogliamo organizzare un incontro di confronto sul tema, utilizzando la formula dell’assemblea dei sindaci dell’intero territorio. La Provincia non ha competenze dirette nell'ambito turismo, rispetto al passato, quando sussistevano le ATP, ma rimane la possibilità di svolgere un ruolo di concertazione politica, verso i comuni, verso gli ambiti, rispondendo positivamente allo stimolo delle due associazioni, perché è innegabile che il comparto turistico per mettersi in discussione e svilupparsi ha necessità di gestire sinergie territoriali complesse, in cui pubblico e privato devono dialogare ed operare a favore di un cammino comune. La Provincia è casa dei Comuni, quindi delle comunità, e naturalmente del tessuto imprenditoriale locale».