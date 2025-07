‘Turismo è Lavoro’, la campagna informativa estiva della Filcams CGIL ha fatto tappa a San Gimignano

Siena: “‘Turismo è Lavoro’, questo è lo slogan che la Filcams CGIL ha deciso di utilizzare per la campagna informativa estiva che vuole mettere al centro dell’attenzione il tema delle condizioni di un settore dove spesso lavoratrici e lavoratori sono costretti a lavorare con contratti stagionali, precari e turni massacranti” - così esordisce Mariano Di Gioia, Segretario Generale della Filcams CGIL di Siena.

Il 2 luglio la Filcams Cgil di Siena ha partecipato al Tour che è partito da Torino il 28 giugno e arriverà a Tropea l’11 luglio con una tappa da Gambassi Terme a Chiusdino, a pochi passi dalla Basilica di San Galgano con sosta a San Gimignano, dove le sindacaliste e i sindacalisti hanno incontrato lavoratrici e lavoratori del settore spiegando loro parti del contratto collettivo nazionale.

Un incontro basato anche sulla capacità di ascolto dei vari problemi che gli addetti riscontrano quotidianamente, un tour che da’ la possibilità di essere visibili anche a chi nel settore offre divertimento e ferie”.

“Serve un turismo basato sulla consapevolezza e l’etica, - continua Di Gioia - è necessario comprendere che non tutte le strutture ricettive del settore sono uguali. C’è chi applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in ogni sua parte, sia economica che normativa, chi invece attraverso meccanismi contorti e perversi penalizza chi ci lavora. Abbiamo la necessità di ristabilire la dignità, consegnando quella umanità del lavoro che troppo spesso vede le lavoratrici e i lavoratori del settore sopraffatti e condizionati”. “Cogliamo l’occasione - conclude il Segretario - per ringraziare l'Amministrazione comunale di San Gimignano per l'accoglienza ricevuta”.