Turismo, al Museo civico archeologico di Vetulonia ‘Simposio etrusco-ellenico’

Grosseto: Rafforzare ed intensificare gli scambi e la collaborazione tra Regione Toscana, attraverso la propria agenzia Toscana Promozione Turistica, e l’Ente per la promozione turistica della Penisola Calcidica/Macedonia centrale. Questo lo scopo del ‘Simposio etrusco-ellenico’ che si è tenuto a Vetulonia, al Museo civico archeologico (MuVet). L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di incontri e scambi avviata dalla Toscana con alcuni territori della Grecia con l'obiettivo di costruire una rete promozionale congiunta fondata sugli elementi comuni che caratterizzano i territori.

L’assessore regionale al turismo ed il sindaco di Castiglione della Pescaia hanno accolto in mattinata la delegazione Greco-Macedone, che sarà in Toscana fino al prossimo16 aprile. Il viaggio rientra nell’accordo di cooperazione turistica che Toscana Promozione Turistica e l’Ente di promozione regionale della Penisola Calcidica (Macedonia Centrale) hanno sottoscritto in occasione della BIT di Milano 2023.

Per l’assessorato regionale al turismo il simposio è un ulteriore passo all'interno del percorso avviato dalla Regione, attraverso Toscana Promozione Turistica, per costruire una rete di promozione condivisa con la regione ellenica, uno dei territori europei più simili alla Toscana per caratteristiche e peculiarità comuni. Questa visita offre l'opportunità per stringere collegamenti e legami sempre più stretti, oltre a rappresentare una valida occasione di promozione per il territorio e di arricchimento culturale.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione di Castiglione della Pescaia per la scelta del museo di Vetulonia, una piccola perla del territorio, per questo momento di condivisione e di scambio culturale con la Penisola Calcidica: ciò permette un'ottima promozione turistica dell'intero territorio e la condivisione di buone pratiche e attività che possono essere replicate all'interno dello stesso museo di Vetulonia. Soddisfazione anche per aver potuto ospitare questa delegazione e mostrare le bellezze di questo importante museo.

Dopo una visita agli scavi e al MuVet, sempre al Museo si è tenuta una conferenza stampa per presentare i progetti di promozione congiunta Toscana-Grecia. Quindi l’apertura dei lavori del Simposio affidata all’assessore regionale e alla governatrice della penisola Calcidica, Aikaterini Zografou. Sono intervenuti, oltre al sindaco di Castiglione della Pescaia, il direttore di Toscana Promozione Turistica, il direttore dell’agenzia di promozione turistica della penisola Calcidica, Georgio Broutzas, la rappresentante per l’Italia, Eleni Sarikosta, gli archeologi del sito di Stagira in Calcidica e la direttrice del MuVet, Simona Rafanelli per il racconto condiviso dei ricchi patrimoni archeologici. In conclusione si terrà un pranzo con specialità greco-toscane e nel pomeriggio la visita al sito archeologico di Populonia.