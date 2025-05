Turbanti entra in Forza Italia: il presidente del Consiglio comunale di Grosseto accolto a Roma dal vicepremier Antonio Tajani

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti entra in Forza Italia. Un passaggio sancito alla presenza dei massimi vertici del partito: alla Camera dei Deputati in Parlamento a Roma, infatti, c’erano il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, la vicesegretaria nazionale Deborah Bergamini, il segretario regionale della Toscana Marco Stella, il segretario provinciale Roberto Berardi, l’assessore del Comune di Grosseto Luca Agresti, il capogruppo in Consiglio comunale Amedeo Gabbrielli e il consigliere Ludovico Baldi.

Il segretario nazionale Tajani ha espresso grande soddisfazione e ha accolto con entusiasmo l'ingresso di Turbanti nel partito, perché rappresenta un passaggio significativo nell’ambito del centrodestra riformista e moderato in Maremma.

“Un segnale forte - afferma Bergamini - con una persona capace e apprezzata a più livelli, che conferma la capacità del nostro partito di attrarre figure istituzionali di alto profilo con l’obiettivo di proporre un progetto serio, costruttivo e concreto per i territori, lontano da estremismi e scontri che servono solo a dividere”.

“Stiamo lavorando per rendere il nostro partito sempre più solido - dichiara Stella - e oggi si aggiunge un tassello strategico a questo percorso che punta a rafforzare la rete di amministratori che condividono la nostra visione. La Maremma è centrale per noi e questo passaggio rafforza un processo già in atto. Vogliamo dialogare con le migliori energie locali”

“Con Forza Italia - commenta Turbanti - condivido i valori e un’idea di politica che ha come fine il bene comune, ponendosi come riferimento per chi crede nel dialogo, nel confronto e nella moderazione. Credo ci sia sempre più bisogno di unire e creare coesione ed equilibrio per governare con responsabilità e insieme a Luca Agresti, che incarna perfettamente questo spirito, sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per dare ulteriore impulso a questa visione al servizio di Grosseto e della Maremma. No ai personalismi, solo con il lavoro di squadra si ottengono i risultati migliori. Ringrazio il ministro Tajani e tutti vertici del partito per la fiducia e l’accoglienza”.

Secondo Berardi “oggi Forza Italia cresce ancora e si prepara alle sfide future con rinnovato entusiasmo. Si rafforza una squadra con una persona che ha sempre dimostrato il proprio amore e attaccamento per la città che rappresenta. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a raggiungere traguardi sempre più alti”

“La stima che mi lega a Fausto Turbanti ha radici lontane - dice Agresti - la sua disponibilità non è mai mancata e adesso lavoreremo fianco a fianco per rafforzare il progetto amministrativo di Forza Italia per Grosseto. La nostra è la politica del fare e insieme sapremo dare ancora più valore al partito e alle idee per far crescere il territorio, lavorando a una base che sia sempre più solida e compatta nel perseguimento del bene collettivo”

“Mi unisco agli apprezzamenti per l’adesione di Turbanti a Forza Italia - conclude Gabbrielli - che accogliamo nella nostra famiglia fatta di amministratori seri, capaci e radicati sul territorio, lontani da ogni estremismo, basandosi sui valori che contraddistinguono i moderati”.