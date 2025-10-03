Tullio Tenci: “Una Carta dei Servizi per le aree interne”

Castell'Azzara: Garantire ai cittadini delle aree interne gli stessi diritti e opportunità di chi vive nei grandi centri urbani. È questa la proposta di Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara e candidato al Consiglio regionale nella lista Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente, che ha lanciato l’idea di una Carta dei Servizi per le aree interne.

«Le aree interne devono poter esprimere il loro valore, rivendicando l’importanza territoriale e geografica che rivestono in regione – ha dichiarato Tenci –. Chi vive in un borgo deve poter contare su servizi certi e di qualità. La Regione Toscana ha già fatto passi importanti, ma serve un impegno più chiaro e condiviso: una vera e propria carta che definisca standard minimi e verificabili per tutti i cittadini, di qualunque luogo e provenienza».

La proposta di Tenci si articola in cinque punti:

Mobilità: più corse per studenti e pendolari, mezzi moderni e manutenzione costante delle strade di collegamento.

Sanità di prossimità: presidi territoriali accessibili, telemedicina e tempi certi per visite ed esami.

Connessione digitale: banda larga garantita e punti Wi-Fi pubblici nei borghi principali.

Sostegno alle imprese: incentivi per chi avvia attività nei piccoli comuni, promozione della filiera corta e del turismo diffuso.

Trasparenza e monitoraggio: un report annuale sugli obiettivi raggiunti e un tavolo permanente di confronto con i territori.

Per Tenci la Carta rappresenta «un patto tra Regione e cittadini, non un elenco di promesse ma uno strumento concreto per colmare il divario tra città e aree interne».

Un progetto che si inserisce nel solco del lavoro già avviato dalla Regione Toscana sotto la guida di Eugenio Giani, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e superare le criticità ancora presenti. «Una Toscana più unita e più forte – ha concluso Tenci – nasce dalla certezza dei servizi. E questa certezza deve valere per tutti, da Firenze fino al borgo più piccolo dell’Amiata».



