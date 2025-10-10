Tullio Tenci: “Il mio impegno per una Toscana più unita e più forte. Non disperdiamo quanto costruito”

Grosseto: «In questi due anni da sindaco ho fatto della concretezza la mia bussola. Ho scelto di amministrare senza clamore, con la forza dei fatti e non delle parole. Oggi, a pochi giorni dal voto, chiedo la fiducia di chi crede in una politica che costruisce, che ascolta, che mantiene ciò che promette».

Così Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara e candidato al Consiglio regionale della Toscana, lancia il suo appello al voto in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre.

«Non possiamo disperdere quanto fatto finora – prosegue Tenci –. Abbiamo riportato investimenti, aperto cantieri, migliorato servizi e ridato dignità a luoghi e comunità troppo a lungo dimenticati. Abbiamo dimostrato che anche nei piccoli comuni, con tenacia e serietà, si possono ottenere risultati concreti».

Il candidato sottolinea come la sua candidatura nasca dalla volontà di portare in Regione la voce delle periferie e delle aree interne, “di chi ogni giorno combatte per avere le stesse garanzie, tutele e diritti dei grandi centri urbani”.

«È da lì, da dove spesso arrivano più problemi che promesse – aggiunge – che voglio far sentire la mia voce. Con Eugenio Giani Presidente abbiamo trovato collaborazione e rispetto per il lavoro fatto: da lì voglio ripartire, per costruire insieme una Toscana più unita e più forte, dove nessuno si senta ai margini».

Tenci conclude con un invito chiaro: «Domenica e lunedì scegliete la concretezza dei fatti. Scegliete di continuare questo percorso. Scegliete Tullio Tenci».



