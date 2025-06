Troppo caldo alla Globo di Colle Val d'Elsa: I lavoratori scioperano per condizioni insostenibili

La Filcams CGIL Siena denuncia temperature oltre i 33 gradi all'interno del punto vendita e chiede interventi urgenti all'impianto di climatizzazione per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Colle Val d'Elsa: Le lavoratrici e i lavoratori della Globo di Colle di Val d’Elsa hanno incrociato le braccia oggi, 28 giugno 2025, per protestare contro le condizioni di caldo insopportabili all'interno del punto vendita. La Filcams CGIL Siena ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti dopo aver rilevato temperature superiori ai 33 gradi e con previsioni di ulteriori aumenti nei prossimi giorni.

Il sindacato ha spiegato di aver contattato la Direzione Aziendale il 23 giugno scorso, chiedendo di intervenire per risolvere il problema del microclima insostenibile. Con temperature esterne che potrebbero raggiungere i 40 gradi, lavorare in queste condizioni non è più tollerabile.

La Filcams CGIL propone due soluzioni principali per garantire il benessere e la sicurezza dei lavoratori: l'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione o, in alternativa, la sostituzione delle parti inefficienti di quello esistente. Il sindacato sottolinea l'importanza della sicurezza sul lavoro, affermando che "non è uno slogan" e che non si può scherzare sulla salute di chi lavora.