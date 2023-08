"Trofeo Mario Parri”, il Comune sostiene il “Circolo Pattinatori Grosseto 1951”

Grosseto: Con una puntuale deliberazione di Giunta, il Comune di Grosseto ha voluto rappresentare la propria vicinanza al “Circolo Pattinatori Grosseto 1951” attraverso la concessione del patrocinio ed il riconoscimento di un contributo economico per l’organizzazione del “1° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri”. Il triangolare, previsto il prossimo venerdì 22 settembre, vedrà quest’anno la partecipazione di alcune tra le più titolate formazioni di hockey a rotelle d’Italia: Follonica, Viareggio e Grosseto. Un torneo, alla sua prima edizione che si riproporrà anche negli anni a venire, che ricorda Mario Parri, primo presidente del Circolo pattinatori Grosseto dal 1951 all’inizio degli anni ‘80.







Il torneo sarà l’occasione per contribuire alla diffusione del turismo sportivo anche e soprattutto nella nostra Maremma e si inquadra nell’ambito delle diverse iniziative che mirano a supportare la candidatura a Comunità europea dello sport dell’Ambito Maremma Toscana sud, di cui il Comune di Grosseto è capofila.

“Il riconoscimento del patrocinio è una chiara dimostrazione che il Comune di Grosseto è particolarmente vicino alle realtà sportive del territorio, soprattutto per una disciplina che in passato, e quest’anno in particolare, si è riproposta ai vertici nazionali. I colori della nostra città sono tornati a calcare i palazzetti dello sport delle più importanti realtà di hockey a rotelle della nostra penisola, a dimostrazione della corretta programmazione messa in atto dalla società sportiva cui vanno i nostri ringraziamenti”. Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, esprimono la loro soddisfazione per i risultati raggiunti dal Circolo pattinatori Grosseto 1951.