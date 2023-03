Trofeo Maremma, tutto pronto

Diverse le validità ufficiali previste, legate agli incentivi per chi corre; importante il sostegno del territorio, di cui l'evento è portavoce da anni. Ci saranno al via le vetture Wrc “plus” le regine del mondiale rally. Prorogate le iscrizioni al giorno 27 marzo.

Follonica: Non si sono ancora spenti gli echi per il grande successo dell'8° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia che la scuderia Maremma Corse 2.0 sta lavorando a ritmo intenso per mandare in scena il 47° Rally Trofeo Maremma, valevole per la Coppa di Zona CRZ 6, in programma nei giorni 1 e 2 aprile 2023.



Patron Paolo Santini, e tutti i suoi più stretti collaboratori, presenteranno un grande evento, per una manifestazione pronta da tempo al grande salto di qualità, come è avvenuto recentemente, per un avvenimento che ha raggiunto vertici e considerazioni importanti da tutto il mondo del rally.

Sarà una edizione di importanti novità, con un nuovo format, con un percorso rinnovato e con la conferma di un ritorno al passato. Ci sarà anche quest'anno il rally storico, giunto alla sua ottava edizione.

Definito il percorso e varato il programma per una edizione del ritorno della gara Coppa di Zona 6 CRZ, della quale sarà la seconda prova in calendario con la prevista presenza delle vetture WRC Plus.

Le iscrizioni sono state prorogate al giorno 27 marzo.

Confermato il sostegno del main sponsor Eni Rewind.

La scuderia Maremma Corse 2.0 ha lavorato molto al fine di presentare un grande avvenimento. Gli organizzatori si aspettano grandi cose ma soprattutto la presenza al via di piloti importanti e di caratura internazionale. E' iniziato il conto alla rovescia, ma c'è grande euforia per questo evento.

Un occasione importante per rilanciare il “Maremma” nell'olimpo nazionale.

C'è la convinzione che il Trofeo Maremma tornerà grande al fine di riprendere il prestigio che aveva in passato (già lo scorso anno lo aveva dimostrato) e ci sono tante possibilità per raggiungere l'obiettivo perché la gara tirrenica lo merita.

Nuovo format con 8 prove speciali di un tracciato molto impegnativo. La novità più importante riguarda il ritorno della storica speciale di “Marsiliana” che sarà ripetuta tre volte, confermata la speciale di Tatti e di Gavorrano, mentre non ci sarà la speciale di Montieri.





(foto Marco Ferretti)