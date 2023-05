Trofeo dei Territori 2023, tre giorni di bella Pallavolo

Grosseto: Terminato ieri il Trofeo dei Territori 2023 con che ha visto tre giorni di bella Pallavolo nelle quattro palestre che hanno ospitato le gare.



Il Comitato Territoriale FIPAV Basso Tirreno conclude la Manifestazione con due Vittorie (Under 13 femminile e Under 14 maschile), un 2° posto (Under 15 maschile) e un 3° posto (Under 14 femminile). Grande soddisfazione del Presidente Ceccarini e di tutto il Consiglio di Comitato.

Anche la Società Pallavolo Grosseto è soddisfattissima per la vittoria ottenuta dalla formazione delle 2010 (U13) in cui erano presenti Clara Balestri e Matilde Marini e del bel terzo posto ottenuto dalle 2009 (U14) dove erano presenti le nostre Gaia Giovani e Giulia Angeli.





Il team 2010 guidato da Mister Vittoria Ausanio e dal secondo Alessandro Ceccarelli è stato un rullo compressore infatti, già nel girone di qualificazione parte con una netta vittoria contro l’ Appennino per 2 a 0 che da’ la consapevolezza della forza di questo gruppo che, nella seconda gara si sbarazza agevolmente della forte Firenze ancora per 2 a 0; terza gara ancora un 2 a 0 ai danni dell’ Etruria e arriva in semifinale ancora contro l’Appennino: inizio di gara con qualche patema, forse per la stanchezza o per un calo di concentrazione ma il primo set è ancora a favore delle bimbe di Coach Ausanio per 27 a 25. Sulle ali dell’entusiasmo il secondo set viene vinto in scioltezza e il Team vola in finale.





Grande tensione ed emozione in un Palasport di Cecina gremito di spettatori e con lo speaker che scandisce i nomi delle ragazze in campo. Non si fanno tremare le gambe le atlete del Basso Tirreno che conducono per tutto il primo set portandolo a casa con un bel 25 a 16.

Più combattuto il secondo set che vede Firenze prevalere per 25 a 22.

Arrivate al tie break, 15 punti che decidono la finale; l’ emozione è palpabile nei genitori, parenti ed amici sugli spalti, ma non per le ragazze del Basso Tirreno che non sbagliano un colpo e si aggiudicano set e finale con un perentorio 15 a 7.





Una particolare citazione per le due portacolori Clara Balestri e Matilde Marini che hanno giocato da veterane, senza paura ne’ alcun timore, mostrando belle giocate e grinta da vendere e con la Balestri che ha messo a segno un numero di punti impressionante.

Un brave a tutte le Atlete, al Coach Ausanio e al suo secondo Ceccarelli, ai genitori che hanno tifato a più non posso e un particolare ringraziamento va al Consigliere territoriale Massimo Banducci che ha accompagnato le ragazze per questi giorni accudendole in modo egregio.





Infine, ciliegina sulla torta, il premio come miglior alzatore nella categoria under 14 (2009) che è andato al Capitano del team, la nostra Gaia Giovani.